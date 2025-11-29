実業家で、元グラビアアイドル小阪由佳さん（40）が29日、都内で、写真集「until the end〜裸洗〜」と、著書「六本木洗脳」の発売イベントを行った。

04年にミスマガジングランプリに選ばれ、グラビアやタレントなどで活躍した。

17年ぶりの写真集に、小阪さんは「需要大丈夫？ って思いましたけど、最高の場所をありがとうございますという気持ちでした」と笑みを見せた。さらに「20代でやっていたことを、40歳になってもう1回チャレンジするとなるとアップデートがいるので葛藤しました。私、ポーズ古くない？ って言いながら教えてもらってました」と撮影を振り返り「100点」と自己採点した。

セミヌードまではいってもらいたい、という希望があったとし、小阪さんは「セミヌードで足りますか？ って提案したのは私。だいぶ覚悟を決めました」と明かした。

20代のころは”洗脳”による激太り、ブログ炎上、引退とさまざまなことがあったが、実業家に転身し、22年に結婚を発表した。

小阪さんは「取り戻した姿をお見せする場所もほしいなと思っていた」と話した。夫について聞かれると「実は主人にずっと前から写真集いつ出るのっって言われてたので、喜んでました」と話した。

写真集と書籍の発売、事業や私生活の充実もあって、小阪さんは「めちゃくちゃハッピーです」と、満面の笑みを見せた。

「六本木−」は、自身の”洗脳”体験をつづったもの。