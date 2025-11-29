タレント野々村真、俊恵夫妻の長女で、モデルの香音（24）が29日、都内で「香音 2026カレンダー」（わくわく製作所刊）発売記念イベントに登場した。

花をテーマに撮影され、使用する花のチョイスにも自ら携わった。発売日を迎え「今年も出せるのはすごくうれしいです」と喜び「全部の工程に私が携わっているので1から作り上げた感は強いカレンダーです」とアピール。点数を付けるなら「100点満点中200点」と即答。「全ページに“華”があるなって思います」と笑みを浮かべた。

今作は、自宅のリビングやキッチンなど5カ所に置いてあるという。「毎年、私のカレンダーが置いてある家なので」とお決まりの風景だと笑い、「家族でどのページが好きか話して、『全部すてきだね』って言ってもらえました」と家族の反応を明かした。

自身にとっての今年の漢字は「学」。ドラマの撮影で韓国を訪れ、今年の4月から韓国語の勉強をスタートした。昨年大学を卒業したが毎日机に向かっており、「勉強する時間がすごく多かったので来年も続けて行けたら。資格だったり形として努力を残したい」と意気込んだ。

モデル業だけでなく、俳優業でも活躍の幅を広げた1年だった。来年の目標について「お芝居のお仕事を主にしっかりやりたいなという思いがあるので、演技の方もより力を入れたいです。美容が好きなので美容のお仕事もできるように勉強していきたい」と向上心を高く持った。