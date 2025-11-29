¸µ¥ß¥¹¥Þ¥¬¾®ºåÍ³²Â¤µ¤ó¡Ö15Ç¯´Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëÎ¹¤À¤Ã¤¿¡×ÀöÇ¾²òÊü¸å¤â¶ì¤·¤ß
¼Â¶È²È¤Ç¡¢¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¾®ºåÍ³²Â¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¡Öuntil the end¡ÁÍçÀö¡Á¡×¤È¡¢Ãø½ñ¡ÖÏ»ËÜÌÚÀöÇ¾¡×¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡Ý¡×¤Ï¡¢20Âå¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡ÉÀöÇ¾¡ÉÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
ÀöÇ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤È·èÊÌ¤·¤Æ15Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾®ºå¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀöÇ¾¤¬²ò¤±¤Æ¤«¤é¤Î15Ç¯´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸å²ù¤ò¸å²ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¤¤Á¡¢¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î½ý¤¬Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ï´°Á´¤Ë¹ÎÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ïºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®ºå¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀöÇ¾¤¬²ò¤«¤ì¤¿»þ¤âËÜ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âËÜ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀöÇ¾ÂÎ¸³¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Û¤«¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢¼Ì¿¿½¸¤â»£±Æ¤·¤¿¡£¾®ºå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë40ºÐ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£