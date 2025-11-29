トランプ米大統領が第三世界国家出身者の米国移民を永久停止すると明らかにした。ホワイトハウスの前で発生したアフガニスタン出身移民者による州兵銃撃死亡事件を反移民政策強化のきっかけにするための措置だ。トランプ大統領は27日（現地時間）、トゥルース・ソーシャルで「米国のシステムが完全に回復するよう第三世界のすべての国からの米国移民を永久的に停止し、バイデン（前大統領）が不法に許容した数百万件の入国をすべて終了させ、米国にプラスにならず米国を愛する能力がないすべての人を追放する」と明らかにした。

トランプ大統領は「米国の市民でない人に提供されるすべての連邦の恩恵と補助金を中断し、国内の平穏を害する移民者の市民権を剥奪し、公共の荷物あるいは安保上のリスクとなり西欧文明との両立不可能な外国国籍者をすべて追放する」とし「これは不法で破壊的な人たちを大幅に減らすための措置」と強調した。

トランプ大統領はこの日、「第三世界」が正確にどこであるかには言及しなかった。米移民局（USCIS）は「大統領の指示に基づき、すべての『懸念の国（country of concern）』出身外国人の永住権に対する全面的な再調査に入った」と明らかにした。対象国は銃撃犯の出身国アフガニスタンをはじめ、6月に大統領布告文を通じて入国を全面または部分的に制限した中東・アフリカ・中南米の19カ国。