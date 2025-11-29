子供たちの不可解な集団失踪事件を描くミステリーホラー『WEAPONS／ウェポンズ』が公開中。この事件をめぐる、重要人物たちの証言映像が解禁されている。

ある日の深夜２時17分、ある学校の同じ教室の生徒たちが、17人同時に自ら家を出て姿を消し、二度と戻らなかった。この奇妙な事件について証言するのは、失踪した子供たちの担任であるジャスティン、この事件で我が子が失踪したアーチャー、そして情報提供を申し出たジェームズの３人だ。

ジャスティンは事件への関与を疑われ、保護者たちへ「子供たちを愛している。皆さんと同じように私も真実を知りたい」と弁明。学校に怒りを向けていたアーチャーは、自ら真相を突き止めるため、防犯カメラの映像から子供たちが向かった先を割り出そうとしているようだ。そして素性の分からない情報提供者ジェームズは、失踪した子供たちの居場所を知っているという。単なる懸賞金目当てか、果たして？

『WEAPONS/ウェポンズ』

11月28日（金）全国ロードショー

配給：ワーナー・ブラザース映画

© 2025 Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved