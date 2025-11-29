◇NBAカップ1次リーグ第4戦 レイカーズ−マーベリックス（2025年11月28日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が28日（日本時間29日）の本拠地マーベリックス戦で先発出場。前半まさかの無得点に終わった。チームは60ー62と2点ビハインドで前半を折り返した。

前回の試合となった25日（同26日）の本拠地クリッパーズ戦では、得意の3Pシュートや豪快なワンハンドダンクを叩き込んだ。2戦連続2桁得点となる13得点マーク。チームもルカ・ドンチッチが43得点13アシスト9リバウンドのトリプルダブル級の大活躍でLA対決を制して5連勝。NBAカップでも3連勝を飾って決勝トーナメント進出を決めた。

この日は、NBAカップ1次リーグ最終戦でマーベリックスと激突。そして元チームメートであるアンソニー・デイビスと初対戦となった、八村もスタメンに名を連ねた。第1Qはシュート機会がありながらも決めきれず無得点。残り2分49秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り8分20秒からコートに立ったが、シュートを決めきれずに残り2分4秒でベンチに下がった。

前半は15分27秒出場で無得点2リバウンドを記録。シュートは4本試投したが全て失敗に終わった。

チームは接戦の中で、オースティン・リーブスがチーム最多19得点5リバウンド、ルカ・ドンチッチが18得点の躍動。しかし2点ビハインドで前半を折り返した。