¹â»ÔÁíÍý¤Î¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×È¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊWLB¡Ë¡×¡£WLB¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¤Âå¤ÎÌÜÉ¸Ç¯¼ý¤Ï¡È400Ëü±ß～500Ëü±ß¡É!?
Æâ³ÕÉÜÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÄ´ÏÂ¡Ê¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë·û¾Ï¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·û¾Ï¤ÎÍýÇ°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¡¢»Å»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹°ìÊý¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¡¦²ð¸î¤Î»þ´Ö¤ä¡¢²ÈÄí¡¢ÃÏ°è¡¢¼«¸Ê·¼È¯Åù¤Ë¤«¤«¤ë¸Ä¿Í¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¤³¤½¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÁÐÊý¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¼Â¸½¤ò´õµá¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ä¼Ò²ñÊ¸²½¤ÎÅ¾´¹¤òÂ¥¤¹»Ø¿Ë¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
WLB¤ò½Å»ë¤¹¤ëZÀ¤Âå¤ÎÌÜÉ¸Ç¯¼ý¤Ï¡È400Ëü±ß～500Ëü±ß¡É
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë20～28ºÐ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖZÀ¤Âå¤Î»Å»ö´Ñ¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¡Ù¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÂ¿¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¡×¤Ç17.6¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò¤¤Ã¤Á¤êÊ¬¤±¤ë¡×¤¬13.9¡ó¡¢¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡×¤¬9.4¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¿ï¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Íè¤ÎÌÜÉ¸Ç¯¼ý¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö400Ëü±ß～500Ëü±ß¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÃËÀ14.6¡ó¡×¡Ö½÷À18.8¡ó¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ê¬Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï¡Ö478Ëü±ß¡×¤Ç¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¤³¤ÎÌÜÉ¸Ç¯¼ý¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆâÌõ¤ÏÃËÀ¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤¬587Ëü±ß¡¢½÷À¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤¬333Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Àµ¼Ò°÷¡ÊÀµ¿¦°÷¡Ë¤ÈÀµ¼Ò°÷¡ÊÀµ¿¦°÷¡Ë°Ê³°¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Àµ¼Ò°÷¡ÊÀµ¿¦°÷¡Ë¤Ï545Ëü±ß¡¢Àµ¼Ò°÷¡ÊÀµ¿¦°÷¡Ë°Ê³°¤Ï206Ëü±ß¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È½Å»ë¡×¡¢¸½¼Â¤Ï¡Ö»Å»ö½Å»ë¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Ü¡Ê¸½¡§¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡Ö2023Ç¯¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¡×¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò½Å»ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò½Å»ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È½Å»ëÇÉ¡×¤¬·×72.2¡ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Î¡×¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò½Å»ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð»Å»ö¤ò½Å»ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡Ö»Å»ö½Å»ëÇÉ¡×¤¬·×57.5¡ó¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î»Üºö¤âÉ¬Í×¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°é»ù¤ä»Å»ö¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯»Ò²½ÌäÂê¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ZÀ¤Âå¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÎ¾Î©¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Ë¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬½¼¼Â¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Æ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ¤¬¾¯»Ò²½ÂÐºö¤â¸«¿ø¤¨¤¿À©ÅÙÀß·×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
