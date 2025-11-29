夫の死後「月13万円」の“遺族年金”を受け取る友人。私は「支給なし」だったのにナゼ？ 夫の保険料は“払い損”だったのでしょうか？ 遺族年金を「受け取れない」ケースとは

「子あり」なら受給できる制度、遺族基礎年金

遺族年金のうち遺族基礎年金は、基本的に20歳から60歳未満までの全国民が加入している国民年金の制度です。遺族基礎年金の支給対象は、死亡した人に生計維持関係のあった「子のいる配偶者」とその「子」で、受給資格を持つ子が18歳の年度末になるまで、または障害等級1・2級の子が20歳になるまで受給することができます。

つまり、仮に夫が亡くなったときに、要件を満たす子が家庭にいれば、妻あるいは子どもが遺族基礎年金を受け取ることができるのです。そのため、遺族基礎年金は「子育て世帯への生活保障」ともいえるでしょう。



「子なし」でも受けられる場合あり、遺族厚生年金

会社員や公務員は、遺族基礎年金のほかに、遺族厚生年金を受け取れることがほとんどです。遺族厚生年金は、加入者に未成年の子どもがいなくても、生前に生計を同一にしていれば配偶者、父母、孫、祖父母でも受け取ることができます。

このように遺族厚生年金の場合は、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者であれば、子どもの有無にかかわらず受給の対象となることがあります。

ただし、受給には、家族の年間収入など一定の制限を満たしていることが必要で、一律で受給できるわけではないので注意が必要です。



遺族年金っていくらもらえるの？

いざという時、遺族年金はいくらもらえるのでしょうか。「月収40万円」「厚生年金加入期間40年（480月）」で、妻と未成年の子ども1人がいる会社員の場合で概算してみます。

老齢厚生年金（報酬比例部分）をもとにすると、平成15年4月以降の加入期間に対して「平均標準報酬額×5.481÷1000×加入期間」という計算式になります。



今回は「月収40万円」を平均標準報酬月額とし、加入期間480月なので、

40万円×5.481÷1000×480月＝約105万2000円（年額）

さらに、加入者の老齢厚生年金を基準に、遺族厚生年金は「その4分の3」が支給の目安となるため、

約105万円の報酬比例部分×3／4＝約79万円（年額）

また、遺族基礎年金では、2025年度は年額約83万1700円に子ども1人分の加算額の23万9300円など加わるため、年間では約107万円の支給となります。

つまり、今回のケースであれば、子が成人するまで親子で年間約186万円の遺族年金を受け取ることができるということになります。



子どものありなしでこんなに違う遺族年金

遺族年金は、同じように保険料を納めていても、「要件を満たす子どもがいるかどうか」で受け取れる年金額が大きく異なります。遺族基礎年金は、子どもがいる配偶者または子のみが対象で、子どものいない配偶者には原則として支給されません。

一方、遺族厚生年金は、子どもの有無にかかわらず、厚生年金に加入していれば、一定の要件を満たした配偶者が受給できる場合があります。まずは、配偶者が遺族厚生年金の要件を満たしているかを確認しましょう。困ったときは近くの年金事務所に相談に行くこともおすすめです。



出典

日本年金機構 遺族年金

日本年金機構 遺族基礎年金（受給要件・対象者・年金額）

日本年金機構 遺族厚生年金（受給要件・対象者・年金額）

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級