「リスアニ！」上海公演の中止を発表 理由を「不可抗力の事情により」と説明
11月29日・30日に上海で開催を予定していた音楽イベント「リスアニ！LIVE SHANGHAI 2025」が29日までに公式Xを更新。公演を中止すると発表。理由を「不可抗力の事情により」と説明した。
【写真】繰り返しとなりますが…「リスアニ！」上海公演の中止のコメント
投稿で「公演中止のお知らせ」と題し、「2025年11月29日および11月30日に開催を予定しておりました『リスアニ！LIVE SHANGHAI 2025』に関し、中止のご案内をいたします」と報告。
改めて「このたび、2025年11月29日および11月30日に上海 LIVERSE 音宇宙芸術センターにて開催を予定しておりました『リスアニ！LIVE SHANGHAI 2025』は、不可抗力の事情により中止とさせていただくこととなりました」と伝えた。
続けて「公演中止に伴い、皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「既にチケットをご購入のお客様に関してですが、チケット代は、利用いただいたお支払い方法に沿って30日以内に全額返金いたします」と説明した。
最後に「繰り返しとなりますが、突然の中止・変更により、ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と締めくくった。
約6年ぶりの上海公演の予定。KOTOKO、She is Legend、halca、fripSide、岡咲美保、sajou no hana、鈴木このみ、前島亜美らの出演を予定していた。
