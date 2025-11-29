松山ケンイチ、広瀬アリスの“透けた”写真公開「さすがの透明感」「消えちゃってる」と反響
俳優の松山ケンイチ（40）が29日までに、自身のXを更新。全身タイツ姿を公開した広瀬アリスの写真を引用し、“透けた”画像を投稿した。
【写真】透けてる！松山ケンイチが投稿した広瀬アリス
広瀬は「こういうことだよ」として緑色の全身タイツ姿を投稿。2時間もたたずにムロツヨシが引用して「いや、どういうことだよ」と反応した。
松山はそのムロの投稿を引用し、「お待たせしましたこういうことですよね」とつづり、画像を公開。写真には全身タイツ姿だった広瀬の体が透明になり、顔と手と足だけになった姿が映っていた。
この投稿に「広瀬アリスはさすがの透明感すな」「消えちゃってる」などの反響が寄せられた。
