今、世界で最も注目を集めるファッションデザイナーと言えば、ジョナサン・アンダーソンさん（４１）の名前が挙がる。

フランスのブランド「ディオール」のデザイナーに就任し、９月下旬から１０月上旬に開かれた２０２６年春夏パリコレクションで、初めてウィメンズの新作を披露した。ショーを終えたばかりのアンダーソンさんが書面で読売新聞のインタビューに応じた。（梶彩夏）

ブランドの歴史と対話し創作

――パリで発表したウィメンズコレクションは大きな注目を集めた。

「満足できる内容になった。ブランドが持つ長い歴史に敬意を払い、歴史から要素を取り出して、過去の理念と対話することを大事に創作した。装いとは人生という舞台で役者となる手段で、その人のたたずまいを作るものだ」

――どんな挑戦をしたのか。

「自分が思い描くビジョンに合わせて、創設者のクリスチャン・ディオール氏やイブ・サンローラン氏ら歴代のデザイナーの作品から着想した。ブランドを語る上でシルエットは重要で、強い女性像を打ち出してきた」

――創設者が１９４７年に発表した、ウエストを絞った「バー」ジャケットに、布を多く使ったスカートを合わせた装いは、「ニュールック」と称され、広く知られている。

「例えばひだをよせた『トゥールビヨン（渦巻き）』ドレス（５６年）や『ツェルリン』ドレス（５７年）から着想したドレスは、ねじれたプリーツをよせながらシルクの薄い生地で包み込むようにして仕上げた。花びらのような形のチュールにスパンコール刺しゅうを施した『ジュノン』ドレス（４９年）なども再構築した。ブランドを象徴するリボンも随所に用いている」

メンズとウィメンズの世界を一つに

――メンズ、ウィメンズ両方を手がけるデザイナーはブランド史上初めてだ。

「メンズとウィメンズの世界を一つにしたいと取り組んだ。ブランドを象徴する『バー』ジャケットやドレスは、男女それぞれ再解釈して提案した。業界最高峰のアトリエの技術があってこそ実現できることだ」

――ディオールと自身のブランド「ＪＷアンダーソン」を手がけ、カジュアル衣料の「ユニクロ」と協業している。

「ＪＷアンダーソンでは私が敬愛するブランドと協業し、私が良いと思ったものを厳選して紹介していく。ディオールでは歴史の壮大さを、日常的な要素で補った。三つのブランドの対象は完全に異なる。幅広い人に向けて装いを提案していきたい」

――世界では紛争が起き、閉塞（へいそく）感も漂う。今、ファッションができることは。

「服作りは、アイデアが全てであり、私たちがファッションをどのように前に進めていけるのかを表現していくことだと思う。これまで以上に重要になっていく可能性がある。服作りには、あふれるような情熱と好奇心、革新的な発想が必要だ」

日本のテキスタイルは唯一無二

――世界の一流ブランドが日本の工芸に注目している。日本の素材をどう思うか。

「日本の工芸やテキスタイルには歴史があって、唯一無二だ。これまで日本の様々な技術を学んできた。コレクションには日本製の生地も使用した。私は日本が大好きだ」

――今後、ディオールをどんなブランドにしたいか。

「これまでとは相反する要素も交えながら、違った側面を見せていく。長年にわたってブランドに貢献をしてきた歴代のデザイナーらも、ディオールの新章を始めてきた。私たちも人々を驚かせたい」

◆ディオール＝１９４６年、クリスチャン・ディオールによって創設されたフランスのブランド。「Ｈライン」「Ａライン」など、女性が美しく見えるシルエットを打ち出し、第２次大戦後のファッション界に革命をもたらした。イヴ・サンローラン、ジョン・ガリアーノ、ラフ・シモンズら歴史的なデザイナーが後継を務めた。

ジョナサン・アンダーソン １９８４年生まれ。英国・北アイルランド出身。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション卒。２００８年、「ＪＷアンダーソン」を開始。１３〜２５年、スペインのブランド「ロエベ」のデザイナーを務めた。１７年からは「ユニクロ」と協業。「ディオール」ではメンズとウィメンズ、オートクチュール（高級注文服）を担当する。