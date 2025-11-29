日中関係の冷え込みが、私たちの生活にも影響を及ぼしています。きっかけは11月7日の高市首相の国会答弁でした。台湾有事や存立危機事態に関し、歴代の首相はどう答えてきたのか、そして影響はいつまで続くのか。日本テレビ政治部官邸キャップと考えます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「高市首相発言…歴代首相との違いは」をテーマに解説します。

■台湾の統一を目指す習近平国家主席

鈴江奈々アナウンサー

「高市首相の台湾有事をめぐる発言に対して続く、中国の反発についてお伝えします。台湾有事をめぐるこれまでの政府見解と比べて、高市首相の発言は、何が違ったのでしょうか。また今回の日中関係の冷え込みは、いつまで続くとみられているのでしょうか」

「そもそも台湾有事とは何か。中国の習近平国家主席は、台湾を中国に統一することを目指していて、武力を使うことも含めて様々なケースが想定されています。台湾有事について中国側が問題視しているのは、11月7日の衆議院予算委員会での高市首相の答弁です」



■問題となった高市首相の答弁

鈴江アナウンサー

「立憲民主党の岡田克也議員が、高市首相が就任する 1年前の発言について質問しました。『中国が台湾に対して海上封鎖をすれば存立危機事態になるかもしれない』と以前発言していたことについて、どういう場合に存立危機事態になるのか質問しました」

「その後のやり取りの中で、高市首相は『（中国が）戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます』と答えました」

「高市首相は、台湾有事が起きてアメリカが参戦したケースをあげた上で、日本にとっての存立危機事態になりうるとしました」

■日本が武力行使？…反発招くポイント

森圭介アナウンサー

「ただ高市首相は『これは従来の政府の見解を変更したものではない』という説明をしています。これの何が問題なのかを、改めて知りたいところです」

鈴江アナウンサー

「そもそも、存立危機事態とはどういう事態なのかを整理します。2015年の安倍政権で成立した安全保障関連法で新たに作られたものです」

「日本が直接武力攻撃を受けていなくても、密接な関係にある他国が武力攻撃を受けて日本の存立が脅かされるなどの要件を満たした場合に、集団的自衛権の行使、つまり自衛隊による武力行使が可能になります」

「つまり今回は台湾有事で、状況によっては日本が武力行使に踏み切る可能性があるとした発言が中国の反発を招きました。平本典昭・日本テレビ政治部官邸キャップに聞きます」

■岸田元首相「一概に述べるのは困難」

鈴江アナウンサー

「台湾有事が存立危機事態になりうるかどうか、これまでの政府見解と高市首相の発言で、何か違いはあったのでしょうか？」

平本キャップ

「例えば去年2月、当時の岸田首相は、台湾有事が存立危機事態に当たるかどうか見解を問われた時には『個別具体的な状況に即し、情報を総合して判断するため、一概に述べることは困難だ』と、明言を避けてきました」

「ただ今回、高市首相は具体的なケースをあげて、過去の政府の見解とは違う認識を示した形でした」

鈴江アナウンサー

「高市首相は『これまでと変わっていない』ということでしたが、具体的に言及したというところが踏み込んだ発言だったということなのですね」

平本キャップ

「はい、そう捉えられています」

■政府内や与野党の受け止めは？

忽滑谷こころアナウンサー

「政府内や与野党は、この発言をどう受け止めているのでしょうか？」

平本キャップ

「質問したのは立憲民主党の岡田元外務大臣で、一部で『質問が悪い』といった声も出ていますが、私の取材経験からすると、その批判は筋違いとも思います。野党の最も大事な責任の1つはチェック機能。政府や首相が行う行政や政策が適切かチェックすることです」

「今回の質問は、高市首相の過去の発言との整合性を問いただしたものなので、適切だったと言えます。政府・与党内からも『質問が悪いというのは違うよね、筋違いだよね』という声は出ています」

「取材をしていると、多くの政府関係者も本音では『高市首相が踏み込みすぎた』『明らかな答弁ミス』という声も聞きます。高市首相の持論、もともとの考え、本音が出てしまったというふうな見方が多いです」

「その後、高市首相は『政府見解に沿ったものだ、維持します』と強調していますが、発言は過去の首相が越えなかった、越えてはいけないラインを越えてしまった、そして結果的に中国の反発やつけ入る隙を与えたという、高市首相のミスと言ってもいいと思います」

■「長期化を覚悟」…いつまで？

山粼誠アナウンサー

「発言以降、水産物の事実上の輸入停止などもあり、生活への影響は出始めていますよね」

鈴江アナウンサー

「影響がいつまで続くかという点ですが、平本キャップは『長期化を覚悟』というふうに解説しています。実際どれぐらいの長期とみているんでしょうか？」

平本キャップ

「取材をしてきて、今回と同じぐらいの反発は過去 2回あると感じます。1回目が 2012年です。日本政府が尖閣諸島を国有化した時に中国が反発。この時は関係が悪化した後、安倍首相と習近平国家主席の首脳会談の実現までに 2年以上かかりました」

「2つ目のケースは2023年、福島第一原発の処理水の海洋放出をした時に中国が反発しました。その時も日本産水産物の輸入が一時停止になりました。中国政府が一部再開を決めたのは今年6月だったので、約2年かかりました」

「普段ニュースで私は『日本政府は長期化を覚悟している』と言っていますが、そうした過去の例があってのことです。ある外務省幹部は『台湾問題は中国の核心的利益。一切妥協の余地がない問題』と言います」

「複数の外務省幹部は『年単位でかかる』『今焦って対応するよりも時間をかけて冷静に』と話しています」

■専門家に聞く…輸出規制の可能性も？

鈴江アナウンサー

「今回の高市首相の発言について、中国はどう見ているのか。中国に詳しい専門家である（防衛省の）防衛研究所の増田雅之さんは『習近平政権は台湾は中国の一部という考えなのに、これに日本が異を唱え、現状変更を試みていると受け止めている』と指摘します」

「さらに増田さんは『今後、日本の経済界から高市政権に圧力をかけるためにレアアースの輸出規制などをする可能性がある』と話しています」

「こういった情報を含め、中国が日本に対して圧力を強めていることを（私たちは）日々お伝えしています。それが日本国内の不安を煽ることにつながっていないか、伝えることの難しさもこの問題にはありますね」

平本キャップ

「難しいなと思い、日々悩んで伝えています。視聴者の皆さんに伝える、短い時もある原稿について、その何倍もの情報を精査し、何倍もの時間をチームで議論して、鈴江さんとも議論してこうやって伝えています」

「日本テレビ政治部では今、過度にナショナリズムを煽らないようにと気をつけています。中国がヒートアップして反発を強めています」

「中国の反応や、時には日本側のリアクションも、発言や見出しだけが先行して過度に中国を刺激したり、日本の視聴者の皆さんが不安に思ったりする報道になっていないか（気をつけています）」

「今ネットも含めて様々な情報が飛び交っているからこそ、ファクトに基づいた冷静な報道をこれからも意識して伝えていきたいと思っています」

（2025年11月28日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

