モデルで女優の香音が２９日、都内で「香音 ２０２６ カレンダー」（わくわく製作所刊、税込み３３００円）発売記念イベントを行った。

昨年に続いてカレンダーの発売が実現し「今年も出せるのはうれしい」と笑顔。自身の好きな花をテーマに、自ら細部までこだわった。「お洋服にお花が入っていたり、アクセサリーのモチーフだったり、生花を使ったり、色々なパターンで撮影した。自分の好きなところを生かすメイクをしてもらったり普段挑戦したことのないメイクにも挑戦した」という。出来栄えには「１００点満点中２００点」で「全ページに華があるな」と自信を見せた。

来月はクリスマス。予定を聞かれると「たぶん仕事だとは思う」としながらも「家族のサンタさんになるのが好きなので、毎年プレゼントを買う」。まだ何を贈るかは決めていないというが「毎日使えそうなものがいいかな。１２月入ってから決める」とした。

今年は「学」びの１年。「大学を卒業してから勉強する機会ないかなと思ったけど、机に向かって勉強する時間が多かった」という。ドラマの撮影を機に韓国語を始め「難しいこともあるけど楽しい。来年もしっかり勉強して資格だったり形に残せる結果を出したい」と資格取得にも意欲。最近覚えた韓国語には「トッポキを（ハングルで）書けるようになりました。あと何も見ずに自己紹介文を書けるようにもなりました。読めるだけじゃなくて、書けるようにならなきゃと思って」と進捗具合も明かしていた。