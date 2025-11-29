脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース外野手、横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）の公開記念舞台あいさつが29日、大阪市のTOHOシネマズ梅田で行われた。

ダブル主演の松谷鷹也（31）と鈴木京香（57）らが登壇。松谷は横田さんから生前に直接手渡され、撮影でも使ったグローブを手に、作品を見終わったばかりの観客で埋まった客席を見つめながら「昨日公開されて、たくさんの方から連絡をもらった。そのコメントを見て泣いていました。きょう（阪神のお膝元）大阪で見ていただいて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」と熱くこみ上げる思いを打ち明けた。

撮影の話では甲子園で起きた“奇跡”についても吐露。シーズン中だったためその日しか球場は使えないのにもかかわらず、東西から2つも台風が接近する雨予報。そんなタイミングだったが、松谷がグローブを手に球場に入ると曇り空に晴れ間がのぞいた瞬間を振り返り、「横田さんの思いが伝わったのかなと思った」と回想。その後、最後に「慎太郎さんに会いたくなった…」と天を見上げるように語った。

鈴木も「本当に会ってみたくなりました」と相づち。甲子園撮影で阪神OBの川藤幸三氏や平田勝男二軍監督らに会ったことを振り返りながら、「野球っていいな。おかげで野球ファンになれました」と打ち明け、喝采を浴びていた。