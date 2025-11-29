ロッテの寺地隆成捕手が29日、ZOZOマリンスタジアムで契約更改交渉に臨み、今季の年俸550万円から4倍の2200万円（金額は推定）でサインした。

23年ドラフト5位で入団し、2年目の今季は116試合に出場して打率・256、5本塁打33打点と大きく飛躍した。「（最下位という）チーム状況もありつつ、出していただいたのもあると思いますし、その中で去年より成長できた部分もあったと思う。少しずつだけど成長しているなという実感はありました」と今季を振り返り、「打撃は今年以上の成績を残せるように。250は満足する数字ではないんで。一気にはね上がるのは難しいかもしれないですけど、270以上、できれば3割打ちたいですけど、明確な目標持って来季は頑張ります」と来季を見据えた。

オフの自主トレはDeNA・戸柱に“弟子入り”する。「捕手として技術面もですけど、配球面も聞けると思うので全体的にしっかりレベルアップ、何か一つじゃなくて全体的にレベルアップできればと思います」と、打てる捕手としてさらなる向上を目指す。

来季はドラフト1位の石垣（健大高崎）、同3位の奥村（横浜）らも入団し、1学年上の田中晴、同学年の木村ら若い投手をリードする機会が増えそうで「自分が引っ張っていければいけない」と自覚も十分。将来的には最優秀バッテリー賞（スポニチなど制定）も「獲ってみたい」と意欲を示した。

大幅な年俸アップにも「想定していたくらいの金額だった」と無反応を装いつつも、その表情は緩みぱなし。自分へのご褒美を問われると、「時計が欲しいですね。スーツを着ることが増えるし、成人式もあるので」と笑みをこぼした。