「脳が3分の1潰れてしまった」元プロ合唱団員のひきこもり男性“自分なんて必要ない”と2度の自殺未遂…どん底の59歳が明かす“本当の原因”

音楽好きな家庭で育ち、プロの合唱団に所属していた男性（59）。結婚して子どもを育てるために転職して介護職に就いたが、新しい仕事が覚えられない。ストレスで体調不良になり、自殺未遂したことも2度あった。脳の疾患で倒れ、手術後は記憶障害と失語症に苦しんだ。仕事もクビになり、再就職もできないまま家にひきこもった男性の希望となったものとは。（前後編の前編）

脳の疾患で倒れ、高次脳機能障害に

10年前に脳の疾患で倒れた青木駿さん（59＝仮名）。手術後は記憶障害や言葉に詰まる失語症の症状に苦しみ、高次脳機能障害と診断された。

「言葉の取っかかりの部分を一生懸命探すんだけど、頭が真っ白になってしまい、なかなか出てこないことがあるんです。特に電話だと困っちゃうんですね」

取材中も、青木さんに質問を投げかけると、毎回ではないが、答えが返ってくるまで数十秒から1分ほどかかることがあった。表情から懸命に考えているのはわかるのだが、仕事や電話だと相手に説明するのも大変だろう。

そんな青木さんに追い打ちをかけたのはコロナ禍だった。

「不要不急の外出」を控えるよう繰り返し言われ、青木さんは家の中で過ごすうちに気力も失ってしまう。そのまま家にひきこもる生活は3年間続いた。

「ベッドに寝てばっかりいたら、筋肉が落ちてどんどん動けなくなり、何かをしようという気持ちが自分の中になくなってしまったんですね。その辺を散歩したら筋肉も戻るんじゃないと家内に言われても、何もできなかったです」

ひきこもったまま動けずにいた青木さんに、再び社会とつながる力をくれたのは、幼いころから慣れ親しんだ音楽だった。

音楽や歌に囲まれて育ち、プロの合唱団に所属

青木さんの父親は埼玉県で内科、小児科の診療所を開業していた。だが、青木さんが5歳のときに腎臓病で逝去。まだ幼かったため、父とお風呂に入るとロシア民謡の『ヴォルガの舟歌』を歌っていたのを覚えているくらいだという。

お嬢さま育ちの母親は働いたこともなく、父が趣味で集めていた切手や自分の着物などを質屋で売って生活費に充てた。

青木さんは4人きょうだいの末っ子で、姉は12歳上と10歳上、兄も8歳離れている。長姉は東京芸大を出ると家でピアノ教室を開き、次姉は看護師になって家計を助けてくれたので、青木さんは塾や習い事にも行かせてもらった。

「一番上の姉は蝶々夫人とかトスカとかオペラのアリアを家でも歌っていたし、家にレコードもたくさんあったので、僕もステレオでよく聴いていました。音楽が大好きでしたね」

中学は吹奏楽部、高校では合唱部で活動。短大に進み本格的に声楽を学んだ。卒業後はプロの合唱団に所属。小中学校の音楽鑑賞教室で歌うため全国を回ったり、テレビ番組で歌ったり。

合唱団にエキストラで来ていた女性と知り合い、25歳で結婚した。

「30歳になり、そろそろ子どもが欲しいよね、生活を安定させなきゃっていう話をしていたころ、アルバイトしていた小さな出版社で社員にならないかと誘われました。でも、歌はもうやめるのが条件で、プロとして歌ってお金をいただいたのは、そこでおしまい」

まもなく長男が生まれ、2年後には長女が生まれた。

仕事が覚えられないストレスで体調不良に

その後、36歳のときに出版社を退社。給付金をもらいながらヘルパー1級（2013年に廃止。資格は現在も有効）の資格が取れる職業訓練を受けた。

「出版社では卒業アルバムや学校案内のパンフレットを作っていました。ずっとコンピューターに向き合っていたので、『困っている人を直接助けるような仕事がしたい』と思ってしまって。子どもたちもちっちゃかったのにね」

最初に勤めたのは、路上生活者の一時保護施設だ。そのころ増えていた路上生活者を施設に受け入れて支援する相談業務に就いたのだが、仕事はかなり過酷だった。

施設内は飲酒禁止だが、外出先で飲んで帰って来る人も多い。酔っ払った利用者と面談中、電話機でバーンと殴られたことも。栄養状態の悪い人が多く、結核患者の比率も高い。働き始めて4年目に精巣が腫れてしまい、手術で摘出したら結核菌が検出された。

結局、青木さんは一時保護施設で9年間働いた後、障害者施設に異動になった。だが、新しい仕事が覚えられない。

「あれ、なんかおかしいな。なんでこんなに頭に入らないんだろう？」

その3年後に倒れて判明したのだが、青木さんの病気は脳を守る脳脊髄液という水が異常に多くなり脳を圧迫することで起きた。おそらく、そのころから記憶障害が起きていたが、青木さんは病気のせいだとは思いもしなかったという。

仕事を覚えられないストレスで体調を崩し、頭痛や腹痛が続いた。

通勤途中にひどくお腹を下して便失禁してしまったときのこと。

「一度家に帰ります」と連絡をすると、こう返されて絶句した。

「オムツしてくればいいじゃない。紙オムツなんて、うちの施設にいくらでもあるんだから」

青木さんは悔しくて、涙が止まらなかったそうだ。

「でも、オムツして行ったんです。施設の紙オムツを持ち帰らされて、それして仕事に行きましたよ」

「自分なんて必要ない」と自殺未遂

消化器内科でストレスが原因の過敏性腸症候群ではないかと言われ、精神科にも通ったが、体調は良くならない。

「そのころ母が亡くなったんですね。さらにストレスがかかって気持ちがひどく落ち込んで……。この世界に自分なんて必要ないと思って自殺未遂をしました。オーバードーズですね。手元にあった精神科の薬を全部。

僕が朝起きてこないので、家内が声かけしたら、ふらふらで呂律が回らない状態だった。で、救急車を呼んで、精神科に措置入院。鍵のかかる部屋でトイレもオープンな状態で、監視カメラが付いているような24時間監視状態の病室に1、2か月いたのかな。よく覚えてないけど」

一般病棟に移り半年後に退院したが、再びオーバードーズをしてしまう。2度目のときは入院せず胃洗浄をして自宅に戻った。

働けない日々が長く続いたが、生活費はどうしていたのだろうか。

「貯金を切り崩しての生活です。家内の両親と一緒に住んでいる、いわゆるマスオさん状態だったので、家賃の心配がなくて、光熱費とかも持ってくださって。ほんとにね、そういう状態じゃなかったら、どうなっていたのかな……」

精神科の治療を続けて少し落ち着きを取り戻すと、「働かなきゃ」と思い、高齢者施設に就職した。だが、そこでも仕事の手順がなかなか覚えられない。利用者の顔と名前を一致させるのも一苦労だった。

脳の手術は成功したが後遺症が残り、仕事をクビに

働き始めて4か月が過ぎた連休明け。職場から「青木さんが出勤していない」という電話がかかってきた。家族が家の中を探したら、青木さんが1階のトイレで倒れていたそうだ。

「出勤準備してトイレに入ったことは覚えています。倒れてから何時間経ったのかわからないんだけど、救急搬送されて。脳に溜まった水が脳を3分の2ぐらいに潰しちゃってたそうです。ずっと、『どうして？ どうして？』っていう思いがあったので、ああ、原因がやっぱりあったんだと……」

そこまで言うと、当時の辛さを思い出したのか、青木さんはこらえきれずに嗚咽をもらした。涙を流しながら話を続ける。

「体の中にシリコンのチューブを通して脳の水をお腹に流す手術をすると説明を受けて、『手術大歓迎！』みたいな感じでした。ああ、これで、元気になれるんだ。よかったと思ったんですけどね……」

手術から1カ月弱で職場に戻った。だが、脳が圧迫されダメージを受けた影響で、懸命に覚えたはずの利用者の顔と名前が思い出せない。介護の専門用語も出てこない。言葉に詰まる失語症の症状もあった。

「ちゃんと聞いてます？」

「何回言ったらわかるんですか！」

青木さんは同僚の言葉に傷つき、役に立たない自分を受け入れられなかったという。

専門の病院で調べるため休みが欲しいと職場で相談すると、「次の人を雇えないから辞めてくれ」と退職を迫られた。そして1カ月後にクビを切られてしまう――。

取材・文／萩原絹代