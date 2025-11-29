＜中間速報＞ツアー未勝利の3人が首位に並ぶ混戦模様 賞金ランクトップの金子駆大は6位
＜カシオワールドオープン 3日目◇29日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。
【写真】お疲れ様でした…！ 宙を舞う谷口徹
最終組が前半の競技を終え、トータル14アンダーで大岩龍一、鈴木晃祐、砂川公佑のツアー未勝利の3人が首位に並ぶ混戦となっている。トータル11アンダー・4位タイに?川泰果、勝俣陵、コ・グンテク（韓国）が続いている。賞金ランキング1位の金子駆大はトータル10アンダー・6位につけている。同じく6位タイに比嘉一貴、佐藤大平らもつけている。2週連続優勝がかかる塚田よおすけはトータル7アンダー・27位タイ。カシオ所属の石川遼は前半を「39」として、トータルイーブンパー・65位で後半戦をプレーしている。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝者には3600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
カシオワールドオープン 第3ラウンドの中間スコア
