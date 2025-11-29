＜中間速報＞古江彩佳らが首位浮上 単独トップから出た穴井詩はスコアを落とす展開に
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 3日目◇29日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦の第3ラウンドが進行中。最終組が前半の競技を終えた。
【写真】ギャラリー大歓声 岩井姉妹が双子コーデで登場！
前半でスコアを1つ伸ばした古江彩佳、ここまでスコアを6つ伸ばしているイ・ミニョン（韓国）がトータル5アンダーで首位タイに浮上している。最終組の2人はそれぞれスコアを落としており、単独首位で出た穴井はトータル3アンダー・7位タイ、鈴木はトータル4アンダー・3位タイで後半戦へと入った。最終組の1つ前でスタートした、米国女子ツアーに参戦する岩井姉妹は、千怜がトータル4アンダー・3位タイ、明愛がトータル1アンダー・14位タイとしている。今季の年間女王・佐久間朱莉はトータル2オーバー・23位タイ、昨年覇者の桑木志帆は「73」で回りトータル4オーバー・26位タイで競技を終えている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 国内女子最終戦第3ラウンドのリーダーボード
最新版！ メルセデスランキング
印象変わる！ 佐久間朱莉のドレス姿【写真】
脇元華と小祝さくらがドレスアップしました【写真】
国内男子 第3ラウンドのリーダーボード
【写真】ギャラリー大歓声 岩井姉妹が双子コーデで登場！
前半でスコアを1つ伸ばした古江彩佳、ここまでスコアを6つ伸ばしているイ・ミニョン（韓国）がトータル5アンダーで首位タイに浮上している。最終組の2人はそれぞれスコアを落としており、単独首位で出た穴井はトータル3アンダー・7位タイ、鈴木はトータル4アンダー・3位タイで後半戦へと入った。最終組の1つ前でスタートした、米国女子ツアーに参戦する岩井姉妹は、千怜がトータル4アンダー・3位タイ、明愛がトータル1アンダー・14位タイとしている。今季の年間女王・佐久間朱莉はトータル2オーバー・23位タイ、昨年覇者の桑木志帆は「73」で回りトータル4オーバー・26位タイで競技を終えている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 国内女子最終戦第3ラウンドのリーダーボード
最新版！ メルセデスランキング
印象変わる！ 佐久間朱莉のドレス姿【写真】
脇元華と小祝さくらがドレスアップしました【写真】
国内男子 第3ラウンドのリーダーボード