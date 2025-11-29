¥»¥ó¥Ð¥ÄÍÎÏ¤Î¹âÀî³Ø±à¤ÇË½ÎÏ¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬¸·½ÅÃí°Õ
¡¡¹âÀî³Ø±à¹â¡Ê»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¡Ë¤ÎÌîµåÉôÆâ¤ÇË½ÎÏ»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬29Æü¡¢³Ø¹»Â¦¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½èÊ¬¤Ï21ÆüÉÕ¡£ÌîµåÉô¤Ïº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£½©µ¨Ãæ¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¤·¡¢Íè½Õ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ½Ð¾ì¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¾å½Ü¤Ë2Ç¯À¸Éô°÷¤¬1Ç¯À¸Éô°÷¤ÎÂÖÅÙ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÎÀ¤ÎÉô²°¤ÇÂ¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¡¢µå¾ì¤ÇÊÌ¤Î1Ç¯À¸Éô°÷¤Î¶»¤ò¤¿¤¿¤¡¢¹ø¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯À¸Éô°÷¤Ï¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¡¢¹âÌîÏ¢¤«¤é1¥«·î¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÅÏÊÕÆÆÉ×¹»Ä¹¤Ï¡Ö¹âÌîÏ¢¤äÂ´¶ÈÀ¸¡¢ÌîµåÉô°÷¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£