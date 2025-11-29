モデル・タレントの滝沢カレンさんが、自身のインスタグラムを更新。年末に収録の仕事が増えることへの思いを綴りました。



【写真を見る】【 滝沢カレン 】「年末年始はお祝い態度の収録が増えるので、こちらまでワクワク」ポップなヘアスタイルと私服コーデを披露



滝沢さんは、深みのある色合いに白いニュアンスが散りばめられたカーディガンとダークカラーのワイドパンツという、シンプルなコーディネートで大きめのトートバッグを持つ姿を公開しています。





滝沢さんは「今日もテレビの収録させていただきました もう年末の収録が増えています」と近況を報告。「年末年始はお祝い態度の収録が増えるので、こちらまでワクワク その場にいるだけでパーティーに呼ばれてる気がして楽しいですよ」と年末年始の仕事への思いを語っています。





また、自身のヘアスタイルについて「髪型もポップに33歳にもなってこんなお団子させていただいてます」と投稿。「収録だと不思議と背景の明るさと仲良くやってくれて(自分予想)、はっちゃけな髪型もできてしまいます」と収録時のスタイリングについて綴っています。





またこの投稿の服装について、「ふと私服で我に返ると恥ずかしくなったり私服の静けさとバランス取れなくなったりしますが、そんな日の写真です」と、明かしています。投稿では「最近選ぶものは紅葉ついでに茶色が大好きです」ともコメントしており、季節感を意識している様子が伺えます。





お気に入りだというニットのカーディガンについて、「万が一ご飯粒付けてても分かりずらく一日過ごさせてもらえるラッキーな安心柄で」とデザインをユーモラスに紹介しています。



【担当：芸能情報ステーション】