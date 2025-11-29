人気グループ「ももいろクローバーZ」が29日までに公式サイトを更新し、29日に上海で出演予定だったイベント「バンダイナムコフェスティバル2025」でのライブが中止になったことを伝えた。

サイトでは「このたび、11月29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催の『バンダイナムコフェスティバル2025』への出演につきまして、主催者様よりやむを得ない諸事情によりライブパートを中止するとの連絡を受けました」と報告。「出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、このような直前のご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」とした。

同フェスをめぐっては、「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手大槻マキが、28日の同イベント出演中、強制的に歌唱を中断される事態があった。事務所スタッフは公式サイトで「やむを得ない諸事情により急きょ中断せざるを得ない状況になった」と明かし、29日の出演も中止となったことを明かした。

台湾有事をめぐって、武力行使を伴えば存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁に関連して日中関係が緊張。浜崎あゆみ、ジャズピアニスト上原ひろみらのコンサート、人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」のミュージカルが中止となるなど、次々とキャンセル。日本人アーティストらによるイベントの中止が相次いでいる。