元プロレスラーの武藤敬司（62）が29日、X（旧ツイッター）を更新。かつて「闘魂三銃士」として競い合った、2005年に亡くなった橋本真也さんとの思い出の品が無事、復活したことを報告した。

武藤は今年7月、「橋本真也から結婚のお祝いに貰った、有田焼泰山のご飯茶碗がとうとう割れてしまった。。33年4ヶ月ずっとこの茶碗で飯を食ってきたのに。。」と割れた皿の写真をXに投稿した。

当該ポストに対して、金継ぎによる修繕を勧める声が多数寄せられていたが、それから約4カ月経った11月29日、武藤は、「Xを見てくれた皆さまのご意見で復活しました！！！！」と金継ぎされた茶碗の写真を公開。「これでもう30年使ってやる！そんなに生きてないか、、」とちゃめっ気たっぷりに続けた。

ファンからは「これで又橋本さんとの思いと共に生きれますね！！」「画像から爆勝宣言が聞こえてきました」「三銃士最高です」といった反響が相次いでいる。

武藤は、新日本プロレスの同期である蝶野正洋（62）、橋本さんらと「闘魂三銃士」と呼ばれ、プロレス界をけん引してきた。2023年2月、東京ドームで引退試合を行った。