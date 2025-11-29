「美容院とセルフケア、どう違う？」気になる白髪染めケアに関するQ＆A
「白髪が気になり始めたけれど、どうケアすればいいのかわからない」「美容院とセルフケア、どちらがいいの？」--そんな疑問を抱えたまま、なんとなく白髪を染めている方も多いのではないでしょうか。今回は、美しい髪を保つための「正しい白髪ケア」をQ&A形式でわかりやすくまとめました。
毛髪診断士指導講師。ヘアケアに精通し、記事執筆のほか、セミナーや製品開発にも携わる。著書に『いい白髪ケア、やばい白髪ケア』（小学館）など。
■白髪を家で染めるなら期間はどれくらい空けるべき？
A．髪を傷ませないために1〜2カ月空けて
「白髪染めは多少なりとも髪を傷めてしまうので、できれば1〜2カ月に1度くらいの頻度に。その間はカラートリートメントやカラーシャンプーで白髪をなじませて、できるだけ期間を空けましょう」
■白髪染めは明るい色にできない？
A．一度に明るくせずに徐々に明るい髪色に
「最近は明るい色の白髪染めも増えていますし、美容院では白髪染めとおしゃれ染めを合わせ使いすることも多いです。一度暗くしてしまった場合は一気に明るい髪色を目指さずに、徐々に明るい色に」
■美容院と家での白髪染めの違いは？
A．染料は同じ。違うのは髪を傷ませない技術
「美容院でも家でも白髪染めで使われている酸化染毛剤は髪のキューティクルを開いて染める同じ薬剤です。美容院の場合は髪の傷み方を最小限にするために時間管理やカラー剤の使い方を徹底して、髪をケアしながら染める点が違います」
■白髪予防でほかにできることは？
A．頭皮美容液もおすすめです
「白髪の生え始め＝初期白髪の場合、頭皮環境の改善などで次に生えてくる髪が黒くなることがあります。髪にいい生活習慣を見直して、頭皮ケアを意識してみましょう。頭皮のエイジングケア美容液を使うのもおすすめです」
＊ ＊ ＊
白髪だけでなく頭皮の乾燥も気になるので、頭皮のエイジングケア美容液を使ってみようと思います！
イラスト／山中玲奈 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子