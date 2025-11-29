ANA 95便欠航 エアバス機整備のため 約13,200人に影響 （午前１１時現在）

ANA全日空は、エアバス320型機と321型機の整備作業のため、11月29日午前１１時現在で国内線95便が欠航になると発表しました。

これまでのところ、あわせて約13,200人に影響が出るということです。

今回の整備作業は、欧州航空安全庁（EASA）が発行した耐空性改善通報に基づくものです。EASAはエアバス319、320、321型機に対し、機体システムのソフトウェアをアップデートするなどの対応をとるよう指示を出しています。

全日空は、320型機と321型機を34機保有しており、国内線に使用しているということです。

全日空は「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とコメントしています。

11月30日以降の便についても、「状況により遅延・欠航が発生する可能性ある」としていて、最新の運航状況について、同社のウェブサイト「ANA SKY WEB」の「運航の見通し」で確認するよう呼びかけています。

欠航は以下の95便です。（午前11時00分発表分）

＜2025年11月29日(土)＞

| 便名 | 区間 | 出発時間 | 到着時間 |

41便 羽田-伊丹 19:15-20:35

285便 羽田-徳島 17:15-18:35

286便 徳島-羽田 19:20-20:35

295便 羽田-鳥取 13:35-14:55

298便 鳥取-羽田 15:35-16:50

321便 羽田-富山 19:25-20:25

389便 羽田-米子 19:55-21:20

397便 羽田-庄内 15:55-16:55

400便 庄内-羽田 17:40-18:45

405便 羽田-秋田 14:05-15:10

408便 秋田-羽田 15:50-17:00

457便 羽田-佐賀 19:25-21:25

559便 羽田-函館 18:25-19:45

565便 羽田-高知 14:15-15:40

568便 高知-羽田 16:25-17:45

649便 羽田-熊本 19:00-20:55

657便 羽田-岡山 17:40-19:00

660便 岡山-羽田 19:45-21:00

679便 羽田-広島 13:40-15:10

680便 広島-羽田 15:55-17:20

681便 羽田-広島 14:55-16:25

682便 広島-羽田 17:10-18:35

683便 羽田-広島 18:10-19:40

686便 広島-羽田 20:40-22:00

723便 羽田-大館能代 16:40-17:55

724便 大館能代-羽田 18:35-19:55

1071便 羽田-庄内 12:25-13:25

1072便 庄内-羽田 14:10-15:15

1077便 羽田-福岡 14:50-16:45

1078便 福岡-羽田 17:30-19:10

281便 羽田-徳島 8:55-10:15

282便 徳島-羽田 10:55-12:10

315便 羽田-富山 10:15-11:15

316便 富山-羽田 11:55-13:00

383便 羽田-米子 9:00-10:25

386便 米子-羽田 11:05-12:25

395便 羽田-庄内 10:40-11:40

398便 庄内-羽田 12:20-13:25

403便 羽田-秋田 10:10-11:15

406便 秋田-羽田 12:00-13:10

535便 羽田-高松 11:25-12:50

536便 高松-羽田 13:35-14:50

563便 羽田-高知 11:15-12:45

566便 高知-羽田 13:25-14:40

571便 羽田-稚内 10:40-12:30

572便 稚内-羽田 13:15-15:15

585便 羽田-松山 9:10-10:45

590便 松山-羽田 11:30-12:50

621便 羽田-鹿児島 9:25-11:20

624便 鹿児島-羽田 12:05-13:45

643便 羽田-熊本 10:00-11:55

646便 熊本-羽田 12:35-14:10

677便 羽田-広島 10:25-11:55

678便 広島-羽田 12:35-13:55

693便 羽田-山口宇部 10:25-12:05

696便 山口宇部-羽田 12:50-14:20

719便 羽田-大館能代 8:55-10:05

720便 大館能代-羽田 10:45-12:00

725便 羽田-石見 8:55-10:30

726便 石見-羽田 11:15-12:45

747便 羽田-能登 8:55-9:55

748便 能登-羽田 10:40-11:45

94便 関西-羽田 7:05-8:15

289便 福岡-新千歳 10:20-12:35

290便 新千歳-福岡 14:20-17:00

291便 羽田-鳥取 6:55-8:15

292便 鳥取-羽田 7:05-8:15

294便 鳥取-羽田 8:55-10:10

312便 富山-羽田 7:05-8:10

382便 米子-羽田 7:20-8:40

393便 羽田-庄内 7:15-8:15

396便 庄内-羽田 8:55-10:00

402便 秋田-羽田 7:30-8:40

412便 神戸-羽田 7:05-8:15

421便 伊丹-福岡 8:10-9:30

428便 福岡-伊丹 17:45-18:55

451便 羽田-佐賀 7:15-9:15

452便 佐賀-羽田 6:50-8:25

454便 佐賀-羽田 9:55-11:30

531便 羽田-高松 6:55-8:15

534便 高松-羽田 9:20-10:35

552便 函館-羽田 8:00-9:30

562便 高知-羽田 7:45-9:00

602便 宮崎-羽田 8:15-9:50

620便 鹿児島-羽田 8:00-9:40

631便 羽田-岩国 6:40-8:20

634便 岩国-羽田 9:00-10:25

642便 熊本-羽田 8:10-9:40

986便 伊丹-羽田 7:05-8:10

1181便 富山-新千歳 13:00-14:30

1182便 新千歳-富山 10:45-12:20

1224便 新千歳-仙台 15:30-16:40

1229便 仙台-新千歳 17:20-18:35

1711便 関西-新千歳 8:05-10:00

1718便 新千歳-関西 19:20-21:40

最新の情報に注意して下さい。