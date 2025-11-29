ANA 95便欠航【欠航便一覧】約13200人に影響 エアバス320・321型機に欧州航空安全庁が整備指示「11月30日以降も状況によって遅延・欠航が発生する可能性」
ANA 95便欠航 エアバス機整備のため 約13,200人に影響 （午前１１時現在）
ANA全日空は、エアバス320型機と321型機の整備作業のため、11月29日午前１１時現在で国内線95便が欠航になると発表しました。
これまでのところ、あわせて約13,200人に影響が出るということです。
今回の整備作業は、欧州航空安全庁（EASA）が発行した耐空性改善通報に基づくものです。EASAはエアバス319、320、321型機に対し、機体システムのソフトウェアをアップデートするなどの対応をとるよう指示を出しています。
全日空は、320型機と321型機を34機保有しており、国内線に使用しているということです。
全日空は「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とコメントしています。
11月30日以降の便についても、「状況により遅延・欠航が発生する可能性ある」としていて、最新の運航状況について、同社のウェブサイト「ANA SKY WEB」の「運航の見通し」で確認するよう呼びかけています。欠航は以下の95便です。（午前11時00分発表分）
＜2025年11月29日(土)＞
| 便名 | 区間 | 出発時間 | 到着時間 |
41便 羽田-伊丹 19:15-20:35285便 羽田-徳島 17:15-18:35 286便 徳島-羽田 19:20-20:35 295便 羽田-鳥取 13:35-14:55 298便 鳥取-羽田 15:35-16:50 321便 羽田-富山 19:25-20:25 389便 羽田-米子 19:55-21:20 397便 羽田-庄内 15:55-16:55 400便 庄内-羽田 17:40-18:45 405便 羽田-秋田 14:05-15:10 408便 秋田-羽田 15:50-17:00 457便 羽田-佐賀 19:25-21:25 559便 羽田-函館 18:25-19:45 565便 羽田-高知 14:15-15:40 568便 高知-羽田 16:25-17:45 649便 羽田-熊本 19:00-20:55 657便 羽田-岡山 17:40-19:00 660便 岡山-羽田 19:45-21:00 679便 羽田-広島 13:40-15:10 680便 広島-羽田 15:55-17:20 681便 羽田-広島 14:55-16:25 682便 広島-羽田 17:10-18:35 683便 羽田-広島 18:10-19:40 686便 広島-羽田 20:40-22:00 723便 羽田-大館能代 16:40-17:55 724便 大館能代-羽田 18:35-19:55 1071便 羽田-庄内 12:25-13:25 1072便 庄内-羽田 14:10-15:15 1077便 羽田-福岡 14:50-16:45 1078便 福岡-羽田 17:30-19:10 281便 羽田-徳島 8:55-10:15 282便 徳島-羽田 10:55-12:10 315便 羽田-富山 10:15-11:15 316便 富山-羽田 11:55-13:00 383便 羽田-米子 9:00-10:25 386便 米子-羽田 11:05-12:25 395便 羽田-庄内 10:40-11:40 398便 庄内-羽田 12:20-13:25 403便 羽田-秋田 10:10-11:15 406便 秋田-羽田 12:00-13:10 535便 羽田-高松 11:25-12:50 536便 高松-羽田 13:35-14:50 563便 羽田-高知 11:15-12:45 566便 高知-羽田 13:25-14:40 571便 羽田-稚内 10:40-12:30 572便 稚内-羽田 13:15-15:15 585便 羽田-松山 9:10-10:45 590便 松山-羽田 11:30-12:50 621便 羽田-鹿児島 9:25-11:20 624便 鹿児島-羽田 12:05-13:45 643便 羽田-熊本 10:00-11:55 646便 熊本-羽田 12:35-14:10 677便 羽田-広島 10:25-11:55 678便 広島-羽田 12:35-13:55 693便 羽田-山口宇部 10:25-12:05 696便 山口宇部-羽田 12:50-14:20 719便 羽田-大館能代 8:55-10:05 720便 大館能代-羽田 10:45-12:00 725便 羽田-石見 8:55-10:30 726便 石見-羽田 11:15-12:45 747便 羽田-能登 8:55-9:55 748便 能登-羽田 10:40-11:45 94便 関西-羽田 7:05-8:15 289便 福岡-新千歳 10:20-12:35 290便 新千歳-福岡 14:20-17:00 291便 羽田-鳥取 6:55-8:15 292便 鳥取-羽田 7:05-8:15 294便 鳥取-羽田 8:55-10:10 312便 富山-羽田 7:05-8:10 382便 米子-羽田 7:20-8:40 393便 羽田-庄内 7:15-8:15 396便 庄内-羽田 8:55-10:00 402便 秋田-羽田 7:30-8:40 412便 神戸-羽田 7:05-8:15 421便 伊丹-福岡 8:10-9:30 428便 福岡-伊丹 17:45-18:55 451便 羽田-佐賀 7:15-9:15 452便 佐賀-羽田 6:50-8:25 454便 佐賀-羽田 9:55-11:30 531便 羽田-高松 6:55-8:15 534便 高松-羽田 9:20-10:35 552便 函館-羽田 8:00-9:30 562便 高知-羽田 7:45-9:00 602便 宮崎-羽田 8:15-9:50 620便 鹿児島-羽田 8:00-9:40 631便 羽田-岩国 6:40-8:20 634便 岩国-羽田 9:00-10:25 642便 熊本-羽田 8:10-9:40 986便 伊丹-羽田 7:05-8:10 1181便 富山-新千歳 13:00-14:30 1182便 新千歳-富山 10:45-12:20 1224便 新千歳-仙台 15:30-16:40 1229便 仙台-新千歳 17:20-18:35 1711便 関西-新千歳 8:05-10:00 1718便 新千歳-関西 19:20-21:40
最新の情報に注意して下さい。
