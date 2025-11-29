TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』オリジナルサウンドトラック配信リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年秋アニメとして大きな話題を集めている『ポーション、わが身を助ける』のオリジナルサウンドトラックが、配信リリースされる。

『ポーション、わが身を助ける』は、ごく普通の女子高生・カエデが、見知らぬ異世界の路地裏で目を覚ますことから始まる物語。獣人やエルフ、ドラゴンが存在するこの世界で、カエデは「生成」と唱えるだけでポーションを作り出せる不思議な本を手に、生活を支える糧を得ながら生き抜く。故郷である日本へ帰ることを望みながら、等身大の少女が奮闘する姿が描かれるアニメーション作品だ。

本作の音楽は、人気アニメ・ゲーム作品を多数手がける bermei.inazawa 氏が担当。透明感のある繊細なメロディやエレクトロニカを取り入れた独自のサウンドが、カエデの不安や希望、仲間との交流、そしてポーション調合の緊張感を鮮やかに描き出している。

サウンドトラックには、街や森など各シーンを彩る多彩な楽曲を収録。作品の世界観を深く味わえる一枚となっており、アニメファンはもちろん、bermei.inazawa氏のファンにも必聴の内容となっている。

●配信情報

TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』オリジナルサウンドトラック

配信リンクはこちら

https://linkco.re/Ur159D7f

＜収録曲＞

TR01 … ここは…どこ？

TR02 … 石畳の道

TR03 … バロウより

TR04 … 『生成』

TR05 … いらっしゃい

TR06 … あのー…

TR07 … むーー〜〜むむむ

TR08 … 誰かいる？

TR09 … ここがギルド…

TR10 … 殴られる…!!

TR11 … 私は帰るんだから

TR12 … アイキャッチ

TR13 … よろしくね！

TR14 … お疲れですか？

TR15 … 誰かにつけられてるよ

TR16 …モンスター来襲

TR17 … カルデノ

TR18 … 本物の妖精だ！

TR19 … へえそうなんだ…

TR20 … 泉の精霊

TR21 … ドラゴン来襲

TR22 … 王都に行くことになったみたいです

TR23 … おやすみなさい

●作品情報

TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』

＜あらすじ＞

普通の女子高生・カエデは、

見覚えのない路地裏で目を覚ました。

そこは獣人やエルフ、ドラゴンのいる不思議な異世界。

カエデは持っていたリュックサックに

見覚えのない本があることに気がつく。

それは「生成」と唱えるだけで

ポーションが出来てしまう不思議な本だった！

異世界に放り出されたカエデにとって、

生成されたポーションは生活を支える糧になった。

いつか日本へ帰ることを望みながら

女子高生の異世界での奮闘は続いていく―

＜bermei.inazawa プロフィール＞

内省的なメロディと精密な打ち込みサウンドに管弦楽の香りが入り混じった音楽性を志向する作編曲家。 悠木碧、やなぎなぎ、anNinaなど、声優やアーティスト、アニメ、VTuberへの楽曲提供を行いながら、最近はゲームやアニメでの劇伴制作に挑戦している。

(C)岩船晶・戸部淑・イマジカインフォス／「ポーション、わが身を助ける」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『ポーション、わが身を助ける』公式サイト

https://animationid.com/potion/

bermei.inazawaホームページ

https://www.studio-campanella.com/