プレゼント選びは、相手の喜ぶ顔を想像しながらいろんな店をまわったり、商品を手に取って考えたりと、楽しい時間ですよね。ただセンスのないものをプレゼントすると、関係性にヒビが入ってしまうこともあるようで……？ 今回は、彼女にプレゼントを渡したらセンスのなさにドン引きされてフラれた話をご紹介いたします。

猫のネックレス

「大学生になって初めて彼女ができました。彼女はかわいくてモテるため、まさに高嶺の花って感じで、自分にはもったいないくらいの人で。

そんな彼女の誕生日が近づいてきたので、プレゼントを探しにアクセサリーショップに行きました。するとそこで猫のネックレスを見つけて、絶対に彼女に似合うと思って即決で購入したんです。彼女は猫が好きって言ってたし、きっと喜んでくれるだろうと思って、彼女とデートする日を心待ちにしていました。

そして彼女の誕生日にデートをして、食事を終えたタイミングでプレゼントを渡しました。どんな反応をしてくれるかワクワクしていると、箱を開けた瞬間、彼女の笑顔が消えたんです。そして『え……？ なにこのネックレス』『小学生だと思ってる？』と引きつった笑顔で言われました。次の日から彼女は冷たくなって、数日後に別れを告げられました。俺ってそんなにセンスがなかったのかな……」（体験者：20代 男性・学生／回答時期：2025年9月）

▽ 彼氏にもらったプレゼントならなんだってうれしいと思いますが、好みではないものだとリアクションに困ってしまうかもしれませんね。ただ、プレゼントがきっかけで別れるなんて、あまりにも不憫な気がしてしまいます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。