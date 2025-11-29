Photo: にしやまあやか

ハサミは壊れにくいぶん、買い替える機会が少ない道具です。いつ買ったか思い出せないものを、ずっと使い続けている人も多いのではないでしょうか。

そんな"なんとなく使っている一本"を見直すきっかけになるかもしれないのが、刃物のまち岐阜県関市の職人がつくる「SEKI-TEX」です。

特徴的なのは、ハサミとしての役割に加え、ダンボールの開梱まで一本でこなせること。開ける・切るを同じ道具で完結できる便利さは、使ってみると想像以上でした。

ダンボール開梱の所作をスマートに、丁寧に

まずは「SEKI-TEX」の特徴であるダンボールオープナーの機能を見ていきましょう。刃を広げてスライドさせると刃先が少しだけ飛び出る構造で、この刃先を使ってテープを切れるようになっています。

実際に開梱してみると、勢いよく刃先が刺さって中身が傷つくこともなく、指も危なくないので、安全に開けられました。

正直なところ、段ボールの開梱は手で強引にビリッとやってしまう派だったのですが、アパレルのバイトをしていたとき、普段通り勢いよく箱を開けたら「なんて雑なの！」と注意されたことがあって、自分でもその通りだと思ったのを覚えています。

開梱のための道具がなければつい手で開けてしまうけれど、雑に済ませていた動作こそ丁寧にしていくことって大事だなと感じさせてくれた「SEKI-TEX」。ビジネスパーソンはもちろん、日常生活にこそ取り入れてもらいたい1本です。

職人が仕上げた切れ味、テープのベタベタも残らない

切れ味については、さすがは刃物のまち関市の職人が手仕事で仕上げたものなだけあって快適のひと言。厚紙もスムーズにカットできました。

力を入れすぎずにスッと刃が進むので、手首や腕に余計な負荷がかからない印象です。

しかも刃体にはフッ素コートが施されているため、ガムテープなどの粘着質なものを切ってもベタベタが刃に残りにくいのもポイント。あの地味にストレスになる汚れを防いでくれるのは非常にありがたいと思いました。

こだわりの道具でモチベもUP

「SEKI-TEX」のもうひとつの魅力が、そのデザイン性の高さ。透明感のある雫型の持ち手は、デスクの上でも自然に馴染みます。ハサミは作業が終われば所定の位置にしまいがちですが、これは出しっぱなしにしても気になりません。

使うたびにちょっとテンションが上がるような、そんな道具を近くに置いておくと仕事や作業も捗りそう。

なかなか買い替えることのない道具だからこそ、これを機にこだわりの1本にチェンジしてみてはいかがでしょう。ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、下記の販売ページも併せてぜひチェックしてみてください。

