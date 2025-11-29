「ぼくたちん家」オリジナルストーリー全2話配信決定 手越祐也が金髪
【モデルプレス＝2025/11/29】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）のHuluオリジナルストーリー（全2話）が、12月7日放送後より独占配信が開始される。
【写真】手越祐也、ドラマ本編から別人級チェンジ
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
毎週の最新話放送後には、SNSでは「日曜日の夜にちょっとほっこりしながら見るドラマ」「関わる人たちがだんだんと優しい気持ちになっていく感じが見ていてとても暖かい気持ちになる」「はっと気づかせてくれたりじっくり考えさせられたりしますが、毎回見終わったあとはどこか癒されています」など、あたたかなコメントで溢れ、その魅力にハマる人々が続出。そんな「ぼくたちん家」のHuluオリジナルストーリーで描かれるのは、決断だらけの人生で、もしもの空想に耽るパラレルワールドを全2話で届ける。
第1話では、ある日、中学卒業後の進路を前にしてセンチメンタル気味なほたる。一緒に長野のギター工房のパンフレットを眺める索に「もし、自分が今の自分じゃなかったらって考えることありますか」と問いかけ。すると、索は自分がゲイではなく、女性と付き合ってプロポーズすることまで考えたことあると意外な答えが…。索の妄想の中では、金髪で派手なファッションに身を包み、いかにもチャラそうな格好。生徒からあだ名で呼ばれ、サッカーが得意。さらには生徒からの信頼も厚く、ファンクラブまであるのだという。
そして、恋人は数学教師の松梅子（土居志央梨）で、学校の教室でプロポーズを決行しようと画策中。心底呆れ顔のほたるを前に、妄想トークに花が咲く索。まるで、今の索とは正反対の妄想トークは意外な結末を迎えることに…？何度も重ねた妄想の中で、索が辿り着いた答えとは…？（modelpress編集部）
みんな大好き「チャラい手越祐也」フル全開フル回転でお送りするHuluオリジナルストーリーの登場です！とはいえ「ぼくたちん家」から飛び出した物語、ただチャラいだけではありません。笑えて！泣けて？大感動！必至のぼくたちん家オールキャストでお送りする「もうひとつのぼくたちん家」でもあります。ぜひ絶対見てください！
タイトル：第1話：もうひとりの作田索、の恋
話数：全2話
配信日：第1話：12月7日（日）地上波放送後より独占配信
【Not Sponsored 記事】
【写真】手越祐也、ドラマ本編から別人級チェンジ
◆及川光彦主演「ぼくたちん家」
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
◆「ぼくたちん家」オリジナルストーリー配信決定
毎週の最新話放送後には、SNSでは「日曜日の夜にちょっとほっこりしながら見るドラマ」「関わる人たちがだんだんと優しい気持ちになっていく感じが見ていてとても暖かい気持ちになる」「はっと気づかせてくれたりじっくり考えさせられたりしますが、毎回見終わったあとはどこか癒されています」など、あたたかなコメントで溢れ、その魅力にハマる人々が続出。そんな「ぼくたちん家」のHuluオリジナルストーリーで描かれるのは、決断だらけの人生で、もしもの空想に耽るパラレルワールドを全2話で届ける。
◆手越祐也、妄想の中で金髪に
第1話では、ある日、中学卒業後の進路を前にしてセンチメンタル気味なほたる。一緒に長野のギター工房のパンフレットを眺める索に「もし、自分が今の自分じゃなかったらって考えることありますか」と問いかけ。すると、索は自分がゲイではなく、女性と付き合ってプロポーズすることまで考えたことあると意外な答えが…。索の妄想の中では、金髪で派手なファッションに身を包み、いかにもチャラそうな格好。生徒からあだ名で呼ばれ、サッカーが得意。さらには生徒からの信頼も厚く、ファンクラブまであるのだという。
そして、恋人は数学教師の松梅子（土居志央梨）で、学校の教室でプロポーズを決行しようと画策中。心底呆れ顔のほたるを前に、妄想トークに花が咲く索。まるで、今の索とは正反対の妄想トークは意外な結末を迎えることに…？何度も重ねた妄想の中で、索が辿り着いた答えとは…？（modelpress編集部）
◆河野英裕プロデューサーコメント
みんな大好き「チャラい手越祐也」フル全開フル回転でお送りするHuluオリジナルストーリーの登場です！とはいえ「ぼくたちん家」から飛び出した物語、ただチャラいだけではありません。笑えて！泣けて？大感動！必至のぼくたちん家オールキャストでお送りする「もうひとつのぼくたちん家」でもあります。ぜひ絶対見てください！
◆「ぼくたちん家」Huluオリジナルストーリー
タイトル：第1話：もうひとりの作田索、の恋
話数：全2話
配信日：第1話：12月7日（日）地上波放送後より独占配信
【Not Sponsored 記事】