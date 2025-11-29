ダイエットYouTuber「肌と体のために自炊」手料理公開「尊敬」「タメになる」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが11月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。自炊した料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳ダイエットYouTuber「タメになる」肌と体のための自炊
加藤は「ウーバーしたい気持ちを抑え肌と体のために自炊した」とつづり、野菜としらすの入ったチャーハン、れんこんと枝豆の小鉢、トマトジュースを投稿。「明日からいつも通り頑張る」と決意を新たにした。
この投稿に「意識高くて尊敬」「憧れる」「料理上手」「美の秘訣メモした」「真似します」「タメになる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳ダイエットYouTuber「タメになる」肌と体のための自炊
◆加藤ひなた、肌と体のために自炊した料理を公開
加藤は「ウーバーしたい気持ちを抑え肌と体のために自炊した」とつづり、野菜としらすの入ったチャーハン、れんこんと枝豆の小鉢、トマトジュースを投稿。「明日からいつも通り頑張る」と決意を新たにした。
◆加藤ひなたの投稿に反響
この投稿に「意識高くて尊敬」「憧れる」「料理上手」「美の秘訣メモした」「真似します」「タメになる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】