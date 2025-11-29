『THE W』霜降り明星・粗品が初審査員 アンガ田中、笑い飯哲夫は7回目
日本テレビ系で12月13日(19:00〜)に生放送される『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』決勝の審査員が発表された。
審査員を務めるのは、川島明(麒麟／5回目)、粗品(霜降り明星／初)、田中卓志(アンガールズ／7回目)、哲夫(笑い飯／7回目)、友近(4回目)、森田哲矢(さらば青春の光／2回目)、リンゴ(ハイヒール／4回目)。
また、山添寛(相席スタート)とコットンが、大会サポーターとして盛り上げる。
決勝に進出したのは、紺野ぶるま(2年連続5回目)、もめんと(初)、電気ジュース(初)、エルフ(4年連続4回目)、ニッチェ(7年ぶり3回目)、とんでもあや(初)、ヤメピ(初)、パンツ万博(初)。昨年の12組から4組絞られた8組が、9代目女王の座を争う。
MCはフットボールアワーの後藤輝基と黒田みゆアナが担当する。
【編集部MEMO】
『女芸人No.1決定戦 THE W』歴代チャンピオン
・第１回（2017年）：ゆりやんレトリィバァ（参加636組）
・第２回（2018年）：阿佐ヶ谷姉妹（参加606組）
・第３回（2019年）：3時のヒロイン（参加627組）
・第４回（2020年）：吉住（参加646組）
・第５回（2021年）：オダウエダ（参加700組）
・第６回（2022年）：天才ピアニスト（参加735組）
・第７回（2023年）：紅しょうが（参加863組）
・第８回（2024年）：にぼしいわし(参加903組)
・第９回（2025年）：（参加1044組）※過去最多
