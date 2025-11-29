Photo: 小暮ひさのり

家の見守り、これで万全。

最近なにかと物騒な話も聞こえてきますし、我が家の近くでも近所で空き巣があったらしいわよ…、みたいな話が聞こえてきて、こりゃああかん、対策せねば。

と、思っていたので対策しました。選んだのはこれ。

Ankerのセキュリティカメラです。今なら40％OFFで8,990円（税込）と、かなり割安感ありますねー。

Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (ライト付き屋外防犯カメラ）【ソーラーセキュリティカメラ/ワイヤレス対応 / 2K / 連続給電可能/自動点灯/AI動作検知 / IP65防塵防水 / スポットライト/追加料金不要】 8,990円 Amazonで見る PR PR

電気工事不要、付けるだけ。ソーラーで見守り続ける

Image: Amazon

これのなにが良いか？ というと、やっぱ配線工事不要ってところ。

監視カメラの多くが、その場所まで電源を引っ張ってこないといけないので、結構な割合で電気工事が必要なんですよね。そうなると本体だけでなく工事費用も必要なわけで…。これがやっぱ一番のハードル。

これを「ソーラーパネル＋バッテリー駆動にすりゃええやん！」と解決したのがこのモデル。

壁への固定こそ必要ですが（ネジ止めが基本ですが、僕はDIYでネオジム磁石で付けています）、必要な作業ってそれだけ。特に電気工事の免許とかも必要無く、手軽にDIYできる範囲ですね。また、稼働電力は基本ソーラーパネルで充電されるので、おひさまの当たる場所に付けておけば、あとはほったらかしOKです。ほんっとうにお手軽！

センサーライトにもなるし、スマホに通知も届く。使い勝手最強では？

Image: Amazon

個人的に「それな！」を感じているのがセンサーライトを兼ねているところ。人が近づくと自動で照明が点くのです。

玄関ポーチの近くに取り付ければ鍵を取り出す時に手元を照らしてくれますし、庭を見張るにしても、光で照らされるだけで「対策しているぞ」とアピールする抑止力になります。僕が泥棒なら、そんな意思表示している家は回避したいと思いますし。

あと、スマホ対応！ これ大事！

再生端末などは不要でスマホアプリを入れておくだけ。動く物体を検知すると、スマホに通知が届き、その時の録画をチェックできます。もちろん、リアルタイムでの監視もできますし、声やアラートで警告することもできますよ。

ほんと、使い勝手が良いので、この安いタイミングにぜひ検討してみてください。

セキュリティカメラやセンサーライトは抑止力。なにかあったとき…だけじゃなく、そのなにかが起こらないために必須の備えですから。

レビューは以下をどうぞ。

配線不要・スマホで監視。Ankerの防犯カメラ、手軽なのに安心感が凄い

Source: Amazon