女優の高石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が12月1日から第10週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第10週（12月1日〜12月6日）は「トオリ、スガリ。」。

松江に冬が訪れた。トキ（郄石）は、はじめての冬の寒さにダウンしたヘブン（トミー・バストウ）を看病する。そんな中、ヘブンの教え子・小谷（下川恭平）がお見舞いに訪れるが、なぜかトキと話してばかり。どうやらトキに好意があるようだがトキは気づかない。そんな中、サワ（円井わん）や家族がトキより先に小谷の好意を知ってしまい、秘かに小谷の恋を応援することに。