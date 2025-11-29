タレント・山口もえが２９日、フジテレビのバラエティー番組「ミキティダイニング」にゲスト出演した。

山口の夫はお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二。番組ＭＣを務める庄司智春が「田中さんが忙しいから…。学校の行事とかどうですか？」と聞くと、山口は「週末、すごい忙しくて。週末じゃない行事には参加してくれる」と明かした。

同じくゲスト出演した、山口のママ友である坂下千里子とは、子供の保育園が一緒だったという。坂下は「お父さんが参加されるってあんまりないんだけど、保育参加されてたんだよね」と、田中が行事に積極的に参加していたといい、「もみくちゃにされてて大人気」と明かした。

ただいいことばかりではないようで、山口は「ここだけの話さ、週刊誌に撮られるわけ。ママ友とお茶してた時にさあ、子供は夫が見てたわけよ。そしたら週刊誌に『子供は夫に任せたままママ友とお茶の山口もえ』って書かれて」。

また学校の運動会の写真を撮られた時は「夫に（子供の）抱っこを預けて、歩いてる山口もえ」。田中がベビーカーを押して一緒に歩いていた時には「子育てに協力してるダンナと山口もえ」と書かれたという。

そこで山口は「こうなったら私は子供を抱っこして撮られようと思って。で、抱っこして、撮られた」と狙い通りの絵作りに成功。ＭＣの藤本美貴に「『子供を抱っこする山口もえ』、書かれました？」と聞かれると、山口は「そうそう、やっと書かれた」と安堵の表情を浮かべていた。