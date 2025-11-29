プロ野球・楽天は29日、渡邊佳明選手、平良竜哉選手、古賀康誠投手、紱山一翔投手、松田啄磨投手、前田銀治選手の背番号を変更したことを発表しました。

プロ7年目の渡邊選手は今季、75試合に出場し打率.279、19打点の成績。背番号は「48」から今季退団した明治大学の先輩・島内宏明選手がつけていた「35」になります。

平良選手と古賀投手は12日に育成から支配下に昇格。平良選手は今季2軍で61試合に出場し、打率.354、1本塁打16打点。古賀投手は2軍で19試合に登板し、5勝5敗、防御率4.31でした。

紱山投手と松田投手、前田選手は13日に育成再契約され、紱山投手はルーキーイヤーの今季は2軍で5試合に登板し、1勝2敗、防御率は3.00。7月に左肘のトミー・ジョン手術を受けました。

プロ2年目の松田投手は今季、1軍で1試合のみの出場。5月に右肘頭疲労骨折を負いシーズンを終えました。

前田選手は2021年にドラフト3位で入団。今季は2月に左アキレス腱断裂の手術を受け、その後2軍で11試合に出場し、打率.067でした。

▽背番号が変更される6選手は以下の通り

渡邊佳明 48→35平良竜哉 030→48古賀康誠 130→61紱山一翔 29→029松田啄磨 61→061前田銀治 79→079