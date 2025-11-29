5,000円以下で見つけた！【ハニーズ】40・50代におすすめ♡「高見えアウター」

そろそろアウターを買い揃えたい時期、だけどなるべくコストは抑えたい……。そんなミドル世代の強い味方になりそうな「アウター」を、【ハニーズ】で発見！ 5,000円以下というお手頃価格ながら、上品な色味や素材が高級感を漂わせます。今回は、オンにもオフにも着まわせそうなブルゾンをピックアップしました。

首元まで暖かなスタンドカラーのブルゾン

【ハニーズ】「スタンドライトブルゾン」\4,480（税込）

寒さが厳しい日は外に出るのも憂鬱……。そんなときは、首まわりを覆ってくれるスタンドカラーのブルゾンがおすすめ。公式サイトによると「優れた保温力と軽量感を兼ね備え、まるでダウンのような暖かさのエコ素材」を使用しているとのことで、冬の毎日コーデで手放せなくなるかも。ゆったりとヒップまで覆うシルエットで、体型カバーも狙えそう。マットな生地感が高見えをサポートしてくれそうです。

プラスワンで上品さをまとえるフェイクファーブルゾン

【ハニーズ】「ノーカラーファーブルゾン」\4,980（税込）

ふんわりとした手触りの良さそうなフェイクファー素材が、高級感を漂わせるブルゾン。装飾を省いたシンプルなデザインで、きれいめからカジュアルまで幅広いコーデにマッチしそう。ノーカラーデザインだから、タートルネックトップスやマフラーとも好相性です。袖口と裾にゴムが入っているため、風が入りにくく防寒面でも頼りになりそう。

