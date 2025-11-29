カタールGPスプリント予選、5番手でフェルスタッペン上回る

自動車レースのF1はシーズン終盤戦。第23戦カタールGPのスプリント予選が現地28日に行われ、唯一の日本人ドライバー角田裕毅（レッドブル）は5番手の快走を披露した。今季途中のレッドブル昇格後初めて、予選順位でチームメートのマックス・フェルスタッペンを上回り、日本のファンから歓声が上がっている。

ポールポジションを奪ったのはオスカー・ピアストリ（マクラーレン）で、角田は0秒464遅れの5番手。フェルスタッペンは角田に0秒009遅れての6番手だった。日本時間では29日未明の快挙。Xには日本のファンから歓喜の声が大量に並んだ。

「すごい一体感を感じる。今までにない何か熱い一体感を」

「最高かよ！！YUKI！！いや角田裕毅ガチすげぇ…フェルスタッペンの上だよ！」

「ついに角田、マックスの上か！！」

「世界中で『よしっ！』と同じガッツポーズしたファンがいると思うと胸が熱い…！」

「見たか！オラアァァァァァァァァァァァァ！という角田ファンの叫び」

「1000分の9秒差でとうとうタッペンを超えてP5!」

「春からずっと、こういう結果を待ってました」

「ほら！まともな環境ならちゃんとやれる子なんです！」

「角田P5！フェルスタッペンの上！熱い！熱すぎる！！」

角田は来季のシートが確定しておらず、一戦一戦の走りが重要になっている。前週に行われたラスベガスGPでは1回目のフリー走行で全体3番手のタイムをたたき出したが、予選でチームが角田のマシンのタイヤ空気圧を間違えるというミスで19番グリッドに沈んでいた。カタールGPのスプリントレース決勝は、日本時間の29日午後11時から行われる予定だ。



（THE ANSWER編集部）