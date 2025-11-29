「えっ！ カフェで大丈夫！？」隣の席のスーツ姿の男性が『いきなり始めたこと』に「戸惑ってしまう」

最近カフェやファーストフード店でパソコンを開き、勉強や仕事をする人が増えています。長時間居座るなど、お店に迷惑がかかるようなことをしなければ、良い気分転換になって作業がはかどりそうですね。今回はそんなカフェで作業をしていて、まさかの光景に出くわした経験のある筆者の知人、Nさんのお話です。

気分転換に訪れたカフェ

Nさんはフリーランスで仕事をしていて、いつも自宅で作業をしています。

ずっと家で作業をしていると息が詰まり、仕事がはかどらなくなってしまうことがあるので、息抜きもかねてたまにカフェで短時間の作業をすることがありました。

「今日もカフェ行こっと」



その日もNさんはパソコンをバッグに入れて、一駅離れた場所にあるカフェに向かいました。

Nさんがその日行ったカフェはカウンター席に電源があり、コーヒーを飲みながら勉強や仕事をする人が多いお店です。

カウンター席にはパソコンを開いている人が多く座っており、Nさんもそこに腰掛けました。

隣の人がいきなり始めたこととは……

「ふー、終わった」



少し作業をしてから、あらためてゆっくりお茶を飲もうと思ったNさん。レジカウンターでコーヒーのおかわりとサンドイッチを注文し、トレイを持って席に戻ってきたときでした。