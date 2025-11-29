ロッテの上田希由翔内野手が２９日、契約更改交渉に臨み、３５０万円増の年俸２０００万円でサインした（金額は推定）。

プロ２年目の今季は６６試合に出場して打率２割１分１厘、３本塁打２０打点。７月１７日のソフトバンク戦（北九州市民球場）ではプロ初本塁打が降雨コールドで幻になるハプニングにも見舞われたが、８月２日の西武戦（ベルーナドーム）で正真正銘のプロ初アーチを放つなど、成長の１年を過ごした。「特に後半戦、自分の中でもつかめたところも多かった」と今季を振り返ると「それを来年も、１年間続けられるように。そこが課題だと思う。来年はクリアできるように、１年間しっかり１軍でやっていけるようにできれば」と意気込んだ。

来季は「秋季練習、秋季キャンプ期間もずっとサードでやっていた。サード一本でやりたい」と三塁手としての定着を目指し、打撃ではＯＰＳ（長打率＋出塁率）・８００〜８５０を目指す。今季は・６１０に終わった背番号１０は「自分がこだわっているのは打点とか得点圏打率、ＯＰＳ。ＯＰＳをどれだけ上げていけるかを目標にしたい」と力を込めた。