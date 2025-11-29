「予想外の金髪」元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさん、印象ガラリな近影に反響 元“with B”コージが2ショット公開「カップルに見える！笑」
元お笑いコンビ・ブリリアンでアメリカンフットボール選手としても活躍したコージ（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。かつてのトリオ「ブルゾンちえみ with B」メンバーである元ブルゾンちえみこと藤原しおりさん（35）との2ショットを公開した。
【写真】「カップルに見える！笑」元“with B”コージが公開した元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさんとの2ショット
コージは「写真撮るってなったら自然と肩の上にボールを乗せた日」とつづり、写真をアップ。「#気がついたら #二人とも金髪で #二人とも黒パーカーで #肩にボール抱えてた」と、おそろいの金髪ヘアでボールを掲げる2人の姿が写し出されている。
この2ショットに、「久しぶりのブルゾンちゃんやん」「ほんとに仲いい」「カップルに見える！笑」「歳とらんな〜」「当然の金髪と予想外の金髪 どちらも似合ってます！」「髪色も同じとか尊すぎる！」など、さまざまな反響が寄せられている。
藤原さんは、2017年に日本テレビ系バラエティー『ぐるナイおもしろ荘』に後輩のお笑いコンビ・ブリリアン（20年3月10日に解散）と「ブルゾンちえみ with B」として出演。“キャリアウーマン”になりきり「35億」のせりふで決めるネタで優勝し一気にブレイクした。同年2月には『R-1ぐらんぷり』の決勝進出、8月には日本テレビ系『24時間テレビ』のチャリティーランナーを務めるなど活躍し、12月の『ユーキャン 新語・流行語大賞2017』では「35億」がトップ10を受賞した。20年3月に事務所を退所。24年3月には日本テレビ系バラエティー『行列のできる相談所』に出演していた。
コージは、相方のダイキとともにブリリアンとして活動し、「ブルゾンちえみwith B」の「with B」として人気に。コンビ解散後は、お笑い芸人とアメリカンフットボール選手の二刀流で活動した。
【写真】「カップルに見える！笑」元“with B”コージが公開した元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさんとの2ショット
コージは「写真撮るってなったら自然と肩の上にボールを乗せた日」とつづり、写真をアップ。「#気がついたら #二人とも金髪で #二人とも黒パーカーで #肩にボール抱えてた」と、おそろいの金髪ヘアでボールを掲げる2人の姿が写し出されている。
藤原さんは、2017年に日本テレビ系バラエティー『ぐるナイおもしろ荘』に後輩のお笑いコンビ・ブリリアン（20年3月10日に解散）と「ブルゾンちえみ with B」として出演。“キャリアウーマン”になりきり「35億」のせりふで決めるネタで優勝し一気にブレイクした。同年2月には『R-1ぐらんぷり』の決勝進出、8月には日本テレビ系『24時間テレビ』のチャリティーランナーを務めるなど活躍し、12月の『ユーキャン 新語・流行語大賞2017』では「35億」がトップ10を受賞した。20年3月に事務所を退所。24年3月には日本テレビ系バラエティー『行列のできる相談所』に出演していた。
コージは、相方のダイキとともにブリリアンとして活動し、「ブルゾンちえみwith B」の「with B」として人気に。コンビ解散後は、お笑い芸人とアメリカンフットボール選手の二刀流で活動した。