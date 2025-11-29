俳優の板垣李光人（23）が28日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。同世代の人気俳優と2人で東京ディズニーランドに行ったことを明かした。

俳優の高橋文哉と大の仲良しの板垣。仲良くなったきっかけについて、「1年間で3本作品が一緒だった。さすがに1年やると仲良くならざるを得ないよねって感じで、そこからちょこちょこプライベートでもご飯行ったり」と明かした。

高橋は板垣と仲良くなるために、板垣をディズニーランドに誘った。当時はまだ仲を深めていなかったといい、板垣は「僕がディズニー凄い好きって言っていた。誘われたのが1番最初に共演した時だったんですけど、そんなにまだ距離詰まってない段階でディズニーって凄いこと言ってくるなとは思ったんですよ」と戸惑いを見せた。MCの笑福亭鶴瓶は「でも凄いよね。仲良くなりたいから」と高橋の行動力に感心した。

板垣は「僕も（これからも出演作が）一緒って分かっていたのでいいきっかけになるかなって思ったんですけど、ディズニーって待ち時間とかあるじゃないですか。何を話そうかなとは思いました」と振り返った。

しかし、いざ行ってみると大満喫したようで、鶴瓶が「行って良かったやろ？」と聞くと、「めちゃくちゃ良かったです」と即答した。