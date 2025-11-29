モデル・俳優の香音さんが、2026カレンダーの発売記念イベントに登壇しました。

【写真を見る】【香音】最近書けるようになった韓国語を明かす 来年は「韓国語の資格を取りたい」





香音さんは、“今年は「お花」がテーマ。テーマを1から自分で決めて、全部の過程に私が関わっているので、1から作り上げた感はすごい感じる。100点満点中200点”と、自信を見せました。









毎年カレンダーを出している香音さんの自宅には、家族それぞれの部屋と、リビングのテーブルに香音さんの卓上カレンダーが置かれているそうで、“5個くらいかな？毎年、私のカレンダーが置いてある家なので、当たり前の光景ではある。ちょうど昨日（来年のカレンダーを）置き始めました。今、今年のカレンダーと来年のカレンダーが隣合わせに置いてある”と、香音さん尽くしの自宅であることを明かしました。









家族からの反応は、“撮影の時はダイエットというか、体型維持を気を付けていたので、母が「シュッとしてるね」って言ってくれたのが嬉しかった”と、語りました。

今年頑張ったことは、韓国語の勉強だそうで、“ドラマの撮影で韓国に行っていた。今年の4月から勉強を始めて、今も毎日続けている。来年もしっかり勉強して、努力を頑張ったよっていう結果を残したくて、資格を取りたい”と、意気込みました。









記者から最近覚えた韓国語を聞かれると、“「トッポギ」を文字で書けるようになりました”と、照れ笑い。“何も見ずに、自己紹介文とか、食べ物の単語を書けるようになってきました。読めるだけじゃなくて、書けなきゃ！と思って”と、勉強熱心な一面を見せました。



