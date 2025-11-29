「今日好き」2児の母・重川茉弥、3歳息子の誕生日はホテル宿泊「豪華」「大きくなってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が11月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供の姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】「今日好き」出演2児の母「豪華」3歳息子の誕生日の過ごし方
{4|ig:center:w700:cap}重川は「泣き虫くん3歳になりました」とつづり、ブロックで遊ぶ息子の後ろ姿を公開。パジャマを着て料理を目の前にピースサインをする子供たちの姿も披露し「昨日からホテル泊まって充実した2日間でした」と、家族で息子の誕生日を過ごしたことを明かしている。
この投稿に「幸せな時間」「誕生日おめでとう」「大きくなってる」「ホテル満喫してる」「豪華」と話題が寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
