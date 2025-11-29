カジサック、新居を公開 まるで“モデルルーム”長女の部屋に反響「みんなが憧れるやつーー!!!!」「理想すぎる」
YouTuberで芸人のカジサック（キングコング・梶原雄太／45）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新居のルームツアーを公開した。
【動画】「理想すぎる」“モデルルーム”長女の部屋…新居を公開したカジサック
カジサックは10月28日に引っ越し直後で家具などが置かれていない状況でルームツアーの動画を投稿していた。今回は「家具家電が揃った新居ルームツアー！」と題して新居を公開した。
玄関にはじまり、長女、長男、次男、次女の部屋をそれぞれ公開。子どもたち一人ひとりの希望に合わせた個性豊かな室内になっていた。特に長女の部屋はカジサックも公開する前から「すごい！」と言わしめるほど。室内は、すべて白で統一。推し活グッズを飾りつつ、きれいに整理整頓されていた。また机の中もメイクグッズが「お店のように」なっているそう。
そしてメインのリビングはグレーを基調としたコーディネート。ソファーは白色のL字型。カジサックは「本当に時間かけて…」と悩んだことを振り返り「これいいソファーですわ」と満足げな様子を見せた。
その後もキッチンや洗面台、風呂場などを巡ったカジサックとヨメサック。動画終盤には「改めて本当にお疲れ様。ありがとう」とヨメサックに感謝。ヨメサックも「今回、結婚18年目で初めて引っ越しの作業を頑張ってくれたんです」とユーモアを交えて応え、2人で労をねぎらった。
視聴者も長女の部屋に驚き。「かんちゃんの部屋モデルルームみたい!!すごすぎる!!」「みんなが憧れるやつーー!!!!」「かんちゃんのお部屋ほんと理想すぎる」「かんちゃんの部屋が可愛すぎてびっくりしました！」といったコメントをはじめ、「ここの家庭に生まれた子供たち幸せだろうな」「せんちゃんもこじも、その年齢にしてセンスが良すぎて!!」などの感想が寄せられた。
【動画】「理想すぎる」“モデルルーム”長女の部屋…新居を公開したカジサック
カジサックは10月28日に引っ越し直後で家具などが置かれていない状況でルームツアーの動画を投稿していた。今回は「家具家電が揃った新居ルームツアー！」と題して新居を公開した。
玄関にはじまり、長女、長男、次男、次女の部屋をそれぞれ公開。子どもたち一人ひとりの希望に合わせた個性豊かな室内になっていた。特に長女の部屋はカジサックも公開する前から「すごい！」と言わしめるほど。室内は、すべて白で統一。推し活グッズを飾りつつ、きれいに整理整頓されていた。また机の中もメイクグッズが「お店のように」なっているそう。
その後もキッチンや洗面台、風呂場などを巡ったカジサックとヨメサック。動画終盤には「改めて本当にお疲れ様。ありがとう」とヨメサックに感謝。ヨメサックも「今回、結婚18年目で初めて引っ越しの作業を頑張ってくれたんです」とユーモアを交えて応え、2人で労をねぎらった。
視聴者も長女の部屋に驚き。「かんちゃんの部屋モデルルームみたい!!すごすぎる!!」「みんなが憧れるやつーー!!!!」「かんちゃんのお部屋ほんと理想すぎる」「かんちゃんの部屋が可愛すぎてびっくりしました！」といったコメントをはじめ、「ここの家庭に生まれた子供たち幸せだろうな」「せんちゃんもこじも、その年齢にしてセンスが良すぎて!!」などの感想が寄せられた。