「目がきゅるんきゅるん」有村架純、潤んだ瞳＆透明感あふれる肌に反響！ 「レベチ」「目が離せません」
俳優の有村架純さんは11月28日、自身のInstagramを更新。美しいモデルショットを公開しました。
【写真】有村架純、潤んだ瞳＆透明感あふれる肌に反響！
この投稿にファンからは、「かわい過ぎる」「なんて美しい……」「めちゃくちゃ美しくカッコよくてすてき」「目がウルウルでとってもきれい」「架純ちゃんの潤んだ瞳から目が離せません」「目がきゅるんきゅるん」「目の輝きが美しい」「美の女神」「レベチ！」「全てが完璧過ぎ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「全てが完璧過ぎ」有村さんは2枚の写真を投稿し、モデルショットを披露しました。1枚目では腕時計と有村さんのアップショットを公開し、透明感あふれる美しい肌が際立っています。潤んだ瞳が印象的で、思わず見とれてしまうほどです。
「足長っ！噓でしょ!?」有村さんは9月26日の投稿で、「ビビットなオレンジを基調とした舞台にシンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした」とつづり、美脚ショットを披露。コメントでは、「足細長っ」「足長っ！噓でしょ!?」「横顔が美の塊過ぎる」との声が寄せられています。今後の有村さんの投稿も楽しみですね！
