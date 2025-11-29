近年、YOASOBIやAdoに代表されるように、J-POPが世界的な注目を集めています。「この動きを支えているのは、ストリーミングサービスやYouTube、SNSやショート動画、そしてそれらに組み込まれたアルゴリズムの力です」と語るのは、長年音楽業界に長く携わってきたParadeAll株式会社代表取締役の鈴木貴歩さんです。そこで今回は、鈴木さんの著書『音楽ビジネス』から一部を抜粋し、音楽ビジネスについてご紹介します。

【書影】ストリーミング、AI、K-POPから学ぶ、これからの音楽ビジネスの全貌。鈴木貴歩『音楽ビジネス』

音楽フェスが引き起こす社会現象とは

音楽ビジネスにおいて配信のようなデジタル領域が重要になる一方、フィジカル（対面）の展開もコロナ禍を経て、再び勢いを増しています。そのなかでも注目すべきは音楽フェスです。

現在、日本も含めた世界中でほぼ毎週のように各地でフェスが開催され、多くの観客を集めています。ちなみに「Festival Life」という全国のイベントをまとめているサイトで、日本でおこなわれているフェスの開催数を数えてみたところ、2023年の1年間で486回以上。日本のどこかで毎日のように開催されていることになります。

フェスは、通常の単独ライブよりも、短い時間でのパフォーマンスが中心です。屋外などの広い場所で、複数のアーティストが同時並行でパフォーマンスをおこなうケースも多く、観客は、それまで知らなかったものも含めて、より気軽にさまざまなアーティストのパフォーマンスを楽しめます。さらには会場のファッションやアート、フード、来場者同士の交流など、楽曲だけでなく、フェス文化そのものを楽しむことができるのも魅力です。

また単独ライブは、そのアーティストを目当てに来場する観客が多いのに対して、フェスはイベント自体がブランド化している点も大きな違いと言えます。

音楽フェスのルーツを辿ると１９６９年にアメリカで開催された「ウッドストック（Woodstock Music & Art Fair）」が有名です。ベトナム戦争への反戦、ヒッピームーブメントなど、カウンターカルチャー＝既存の価値観や規範への反発が背景にありました。音響と照明などによってもたらされる、既存の価値観を外れた音楽体験、視覚体験が、一体感や陶酔をもたらしました。

日本でのフェスの起源は……

日本でのフェスの起源は、１９６０年代の「全日本フォークジャンボリー」とも言われますが、現在のフェスの原型となったのは、やはり１９９７年の「フジロックフェスティバル」でしょう。

ロックと銘打っているものの、多様な音楽ジャンルのアーティストが参加し、南北に４キロにも及ぶ、新潟県・苗場スキー場の大自然のなかで、キャンプやフード、その他さまざまなアウトドア体験も楽しめるイベントとして、日本の現在のフェス文化のひとつの雛形になっています。この他にもスタジアムと展示場を中心に開催されるサマーソニックのような都市型のフェスもひとつの雛形となっています。

ちなみに、日本の音楽フェスは海外と比較して、マナーのよさが非常に高いレベルにあると言われています。たとえば、フジロックでは、来場者がゴミ拾いをしたり、きちんと分別したりしています。一方で、私がロンドンのフェスに行ったときは地面がゴミだらけだったことを覚えています。

もちろん、それまでも音楽は人々に「聴いて」楽しまれるコンテンツであったのですが、フェスの拡がりは音楽を「観に行ったり、体験しに行く」ことを一般的なものにした効果が大きいと言えるでしょう。

ライブやコンサートのように「このアーティストが好きだから会場に足を運ぶ」だけではなく、「そこに行けば音楽をきっかけとした楽しい体験ができるはず」という期待のもと、より多くの人々が動くようになった――フェスによって音楽イベントがお祭りのような身近なものになったわけです。

さらに、音楽の楽しみ方という観点では、配信におけるプレイリストが重要な役割を果たしているのと同様に、フェスも主催者のキュレーションによってさまざまなジャンルやスタイルのアーティストが一堂に集う「リアルなプレイリスト」と言えます。多くのフェスでは複数のステージが設けられ、それぞれが独自のテーマやカラーをもってアーティストを紹介します。その結果、観客の1日全体が「編集された音楽体験」として演出されるのです。

フェスが音楽ビジネスにもたらした変化

そして、フェスは音楽ビジネスにも3つの領域で大きな変化をもたらしています。

1つはフェスのカルチャーが新たなライフスタイルを提示したことです。それまで日本にあまりなかったファッション、フード、ドリンクといったカルチャーがフェスによって定着しました。これに勢いを付けたのがソーシャルメディア、特に2000年代からのSNSの普及です。フェスに参加していることをInstagramやXに投稿することがフェス文化における自己表現の楽しみになっています。





このフェスカルチャーのソーシャルメディアを通じた伝播は、国を跨いだ移動も生じさせています。

Lollapalooza（ロラパルーザ）というアメリカ・シカゴから生まれた音楽フェスティバルは、コロナ後だけでも、スウェーデン、チリ、ドイツ、そしてインドでも開催され、周辺地域からの参加者も集めています。

この他、アメリカ カリフォルニア州の砂漠で開催され60万人以上が参加するコーチェラ・フェスティバルや、ベルギーのアントワープ郊外で開かれ約40万人が集まるトゥモローランドのように、世界中から人々が押し寄せるような大規模なフェスもあります。

2つめは、各地にさまざまなフェスが生まれたことで、地方の盛り上がりにも一役買ったこと。たとえば、フジロックフェスティバルは、２０１５年の調査によると、約150億円の経済波及効果があったと言われています。

この他、滋賀県出身の西川貴教さんが主宰するイナズマロックフェスなど、アーティストの出身地を全面に出したイベントも増えました。それによって、それまでのアーティスト・楽曲をきっかけとした音楽体験とは違う角度からの音楽とのふれ合い方が生まれたのです。

「新しいテクノロジーの実験場」としての役割も

3つめは音楽フェスが、世界中で「新しいテクノロジーの実験場」になっていることです。

たとえば2000年代後半から欧米のフェスでは、ICタグが入ったリストバンドが導入されるようになっています。そこにクレジットカードからお金をチャージしてフェスでの飲食などの支払に使うわけです。日本ではスマホ決済（QRコードやID決済など）がフェス会場でも用いられるようになりました。海外で先行したリストバンド決済も、スマホによるクレジットカードのタッチ決済に置き換わりつつあります。

チケットのオンライン販売と決済が普及したことが、フェス・ライブ音楽市場がこの20年で大きくなっている要因のひとつです。

かつてのアナログ時代では、チケットの購入はチケットぴあなどの窓口に行ったり、電話をかけて申し込んだり、ということが必要でした。現在のオンライン決済→コンビニ発券、もしくはデジタルチケットのダウンロードの手軽さには驚かされます。

欧米では、コロナ禍前からオンライン決済→スマホアプリにチケットが発券される仕組みや、QRコードをスマホで見せて会場でスキャンして入場できる仕組みが整っています。やはり、大勢の人が集まるということは経済が動くということでもありますので、そこに新しいテクノロジーを積極的に導入しようという「実験場」としての役割も果たしてきたと考えています。

※本稿は、『音楽ビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。