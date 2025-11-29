間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第7話「バトン」が11月22日に放送され話題となっています。

7話の衝撃のラストの後、次回放送が一週間空いての12月6日と知った視聴者からは「なんでこんなところで！」「先が気になりすぎる！」と嘆きの声が。

主題歌『アゲハ蝶』を歌うポルノグラフィティの公式Xが「オープニングの違和感気づきましたでしょうか、、、？？」と投稿し、ドラマが大きな局面を迎え、歌詞が2番に変わったことをにおわせました。

そんな中、本作のAVOD（Advertising Video On Demand）再生回数が332万回（第5話・8日間集計）と、日本テレビドラマ歴代1位（TVer Data Marketing調べ）を記録し、TVerお気に入り登録者数も110万人を突破。

これを記念し、次回12月6日（土）夜9時からの第8話放送までに、順次全話を無料配信する「イッキ見」キャンペーンが実施中です。

現在、最新の第7話見逃し配信と、第1話〜第3話の配信に加え、第4話・第5話を期間限定で特別配信中。12月1日（日）11時59分まで、第1話〜第5話がTVer無料配信でイッキ見できます。

そして、12月1日（日）12時からは第6話の無料配信が開始。

気になりつつ見逃していた人は、この週末、無料配信で追いつけるチャンス！

これまでに散りばめられた犯人へのヒントは？

あの時あの人はどんな行動をしていた？

新たな謎を前にじっくり最初から見直したい人にも、うれしい配信です。

＜TVer特別配信スケジュール＞

第1〜第3話： 配信中

第4・第5話： 配信中〜12月1日（日）11:59まで

第6話：12月1日（日）12:00〜12月6日（土）20:59まで

第7話：配信中〜12月6日（土）20:59まで

日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜第7話のあらすじ＞

同級生を次々と狙う連続殺人事件。さらなる被害を食い止めようとする高木将（間宮祥太朗さん）、猿橋園子（新木優子さん）、小山隆弘（森本慎太郎さん）の奔走もむなしく、ついに4人目の犠牲者、元6年1組の担任だった大谷典代（赤間麻里子さん）が遺体となって発見された。

そんな中、犯人の標的となっている仲良し６人組に、もう１人仲間がいたことを思い出した高木たち。

その人物《博士》こと森智也に1人で会いに行った《ちょんまげ》こと羽立太輔（森優作さん）を助けに向かうが――。

次回第8話の放送は、12月6日（土）夜9時から。