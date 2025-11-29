西山智樹と前田大輔によるドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が、明日11月30日放送の『シューイチ』（日本テレビ系）より全6回にわたり放送される。

本番組は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山智樹と前田大輔に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリーだ。

西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画『timelesz project』（タイプロ）で、前田と出会う。

一方前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、その後ダンスや歌の練習を続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。

そんな2人は、タイプロで同じ5次審査で落選。「もはや泣けない」状態だったという西山は、しばらく何もできなかったと当時を振り返る。それでも、やはり「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という思いを再燃させ立ち上がったのは今年6月。西山は、共にオーディション企画を通して夢を追いかけた前田を誘い、自分たちのグループ結成を目指すことを決意。それは、自ら様々な音楽現場やSNSを通じ、煌めく才能の持ち主を探し、連絡を取り、足を運び、想いを伝え、相手がそれに応えてくれるかどうか...という今までにない、言わば“DIY”のような手作りで、2人は新たなダンスボーカルグループを結成する挑戦に挑み始めた。

グループ結成に向けてこの半年間、50人以上とコンタクトをとってきた2人。「これが最後の挑戦」と決めて挑む2人の思いや、この半年間どのようにメンバー探しに挑んだかという軌跡が、番組で初めて明かされる。また、メンバー探しとしてコンタクトをとった中には、ダンサー YUMEKIの姿もあったという。

さらに、西山がこれまでの経験を通して感じた想いを歌詞に込め、作詞作曲を手掛けたTAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」が放送で初公開される。

なお、『シューイチ』での放送終了後、Huluでは完全版を独占配信する。

（文＝リアルサウンド編集部）