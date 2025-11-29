「2026 LUCKY BAG（アイボリー）」（税込 1万1900円）　※写真は一例

写真拡大

　「PEANUTS Cafe」は、2026年1月1日（木）から、毎年恒例の「2026 LUCKY BAG」を、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、12月8日（月）12時00分より、先行予約販売を開始する。

【写真】ショルダーバッグは全2色！　落ち着いた“モカブラウン”もすてき

■2万円相当のアイテムをイン

　今回発売される「2026 LUCKY BAG」は、さまざまなラインナップの中からランダムにチョイスされた2万円相当のアイテムと、限定デザインのグッズが入った数量限定のセット 。

　廃棄される食材を染料に使った「ショルダーバッグ」をはじめ、「カフェグラス」や「卓上カレンダー」、「キーホルダー」、「ドリンクチケット」が必ず手に入る。

　また、フード、アパレル、テーブルウェア、雑貨のジャンルの中からいずれか4点をセレクトしたアイテムも用意され、全9種類の商品が入れられる予定だ。

　さらに、オンラインショップ先行予約販売に先駆けて、12月2日（火）12時00分〜12月4日（木）17時00分の期間は、サガラ刺しゅうのポーチが付いたPEANUTS FRIENDS CLUB会員限定スペシャルセットも販売される。

　なお、いずれの商品も予約購入は1人2点まで可能だ。