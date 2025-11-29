PEANUTS Cafe「LUCKY BAG」が今年も登場へ！ 限定デザインの“ショルダーバッグ”など用意
「PEANUTS Cafe」は、2026年1月1日（木）から、毎年恒例の「2026 LUCKY BAG」を、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、12月8日（月）12時00分より、先行予約販売を開始する。
【写真】ショルダーバッグは全2色！ 落ち着いた“モカブラウン”もすてき
■2万円相当のアイテムをイン
今回発売される「2026 LUCKY BAG」は、さまざまなラインナップの中からランダムにチョイスされた2万円相当のアイテムと、限定デザインのグッズが入った数量限定のセット 。
廃棄される食材を染料に使った「ショルダーバッグ」をはじめ、「カフェグラス」や「卓上カレンダー」、「キーホルダー」、「ドリンクチケット」が必ず手に入る。
また、フード、アパレル、テーブルウェア、雑貨のジャンルの中からいずれか4点をセレクトしたアイテムも用意され、全9種類の商品が入れられる予定だ。
さらに、オンラインショップ先行予約販売に先駆けて、12月2日（火）12時00分〜12月4日（木）17時00分の期間は、サガラ刺しゅうのポーチが付いたPEANUTS FRIENDS CLUB会員限定スペシャルセットも販売される。
なお、いずれの商品も予約購入は1人2点まで可能だ。
【写真】ショルダーバッグは全2色！ 落ち着いた“モカブラウン”もすてき
■2万円相当のアイテムをイン
今回発売される「2026 LUCKY BAG」は、さまざまなラインナップの中からランダムにチョイスされた2万円相当のアイテムと、限定デザインのグッズが入った数量限定のセット 。
また、フード、アパレル、テーブルウェア、雑貨のジャンルの中からいずれか4点をセレクトしたアイテムも用意され、全9種類の商品が入れられる予定だ。
さらに、オンラインショップ先行予約販売に先駆けて、12月2日（火）12時00分〜12月4日（木）17時00分の期間は、サガラ刺しゅうのポーチが付いたPEANUTS FRIENDS CLUB会員限定スペシャルセットも販売される。
なお、いずれの商品も予約購入は1人2点まで可能だ。