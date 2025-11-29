¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï½÷»Ò¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ïµí¡×KUNOICHI½éÅÐ¾ì¡¢24ºÐ½ÅÎÌµó¤²½÷²¦¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ð¥¥Ð¥¡×¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸´üÂÔ¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¶¥µ»¤Î½÷²¦¤Çà²øÊª½÷»Òá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌîÂ¼Í¥(24)¤¬½÷»ÒÈÇSASUKE¡ÖKUNOICHI 2025½©¡×(TBS)¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤¬´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ¤¤ÏÓ¤ò·Ç¤²¤¿ÍÍ»Ò¤ä¿å¹ê¤ËÍî¤Á¤Æ»ÄÇ°¤¬¤ëÌîÂ¼¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÌîÂ¼¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½é¼ê¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï½÷»Ò¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ïµí¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¶ÚÆù¥Ü¥Ç¥£¤ÏÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ð¥¥Ð¥¡×¡Ö½Ð¤¿¤Î¡ª¡©¤¹¤²¡¼¡×¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸´üÂÔ¡×¡Ö¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£