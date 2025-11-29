小嶋陽菜、美脚際立つショーパン姿披露「スタイル最強」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/29】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ冬のコーディネートを披露した。
【写真】37歳元AKB神7「スタイル最強」ショーパン姿がレベチ
小嶋は「WINTER 4LOOK コーディネートしてみたよ」とコメントし、ソファの上でポーズをとる動画を公開。ワンピースやセットアップなどの4種類のコーディネートを披露した。マイクロミニのショートパンツと白ニットのコーディネートからは、スラリと長い美しい脚が際立っていた。
この投稿に、ファンからは「全部可愛い」「コーデ最高」「どのポーズも絵になる」「スタイル最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
